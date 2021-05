Covid-19: DF vacina quase 7 mil pessoas com a primeira dose nesta quarta

PM Pedro Marra

A Secretaria de Saúde vacinou, nesta quarta-feira (19/5), 6.953 pessoas com a primeira dose e 2.037 com a segunda, no Distrito Federal. Ao todo, são mais de 572,5 mil imunizantes D1 aplicados na população, e 297,2 mil doses de reforço aplicadas.

Nesta pandemia, a pasta recebeu mais de 1,1 milhões de doses, e aplicou cerca de 972 mil delas. Entre os trabalhadores da saúde, 135.889 receberam a primeira dose da vacina, e 105.085 a segunda. Do público a partir de 60 anos, 341.251 receberam a D1 do imunizante, e 183.234 foram vacinados com a D2.

Dos profissionais da força de segurança e salvamento, mais de 16,8 mil receberam a primeira dose do imunizante contra a covid-19, e 7,1 mil foram vacinados com a D2. Em relação às pessoas com deficiência, apenas 1,1 mil receberam a primeira aplicação da vacina.

Mais de 76,2 mil pessoas com comorbidades tomaram a primeira dose da vacina contra a doença, e aproximadamente 1,2 mil receberam a segunda. Entre os indígenas, 257 tomaram a D1 e 137 com a D2. Enquanto isso, 331 gestantes e 91 puérperas receberam a primeira aplicação do imunizante. Dos trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, que começaram a ser vacinados em de maio, apenas 14 tomaram a vacina contra a covid-19 por fazerem parte de algum dos grupos prioritários atuais.