Ibaneis se vacina contra a covid-19

SS Samara Schwingel

(crédito: Samara Schwingel/CB/D.A Press)

Com a recente ampliação da vacinação contra a covid-19 em pessoas com comorbidades de 30 a 49 anos, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entrou no público-alvo da imunização. Na manhã de ontem, o chefe do Palácio do Buriti foi ao drive-thru do Estacionamento 13 do Parque da Cidade para receber a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus.

Aos 49 anos, o líder do Executivo local tem diabetes desde os 29. Ao chegar, por volta das 9h20, o Ibaneis aguardou pelo atendimento na fila. “Sou diabético. Me sinto muito bem (por vacinar), até porque não tem jeito de ser governador e não estar em contato com a população”, disse. Às 10h, ele foi vacinado com a primeira dose da vacina inglesa Oxford/AstraZeneca. O reforço está previsto para 11 de agosto. “Vou marcar a data com muito carinho e acompanhar, até lá, tomando todos os cuidados necessários”, completou.

Assim como toda a população local, o governador precisou se cadastrar no site da Secretaria de Saúde e agendar o atendimento. Ele apresentou o laudo médico de comprovação da comorbidade autodeclarada durante o cadastro, conforme estabelecido pela pasta.

Após a vacinação, Ibaneis Rocha lembrou de quando recebeu o diagnóstico de covid-19, em setembro do ano passado. “Eu já tive a doença uma vez e não é nada bom. Fiquei 15 dias em isolamento. Espero que as pessoas se cuidem e aguardem o momento da vacinação”, pediu. O chefe do Executivo local destacou que o cargo que ocupa não o permite ficar em casa e, por isso, a vacina trouxe alívio. “Preciso receber as pessoas no gabinete, estar no meio da população, então, para mim, é um momento de proteção”, ressaltou.

Próximos passos

Sobre o andamento da campanha na capital federal, Ibaneis avaliou que o processo ocorre da melhor maneira possível e que espera continuar ampliando o público-alvo a partir da chegada de mais doses. Porém, no momento, as prioridades são os educadores e as pessoas com comorbidades. “Por enquanto vamos cuidar dos professores por conta das crianças. Sabemos o sofrimento que tem sido ficar em casa”, disse.

O governador reafirmou a intenção de incluir rodoviários entre as prioridades para a imunização e, após finalizar a distribuição aos doentes crônicos, de ampliar a campanha para a população em geral. “Estou muito feliz com o ritmo da vacinação, aqui, no Distrito Federal. Temos muita vontade de vacinar os professores, depois rodoviários e outros grupos e ir abaixando as idades também. A partir do momento que findar comorbidades, vamos reduzir as idades (da população geral) a partir de 59 anos”, adiantou.

Balanço

Ontem, a Secretaria de Saúde imunizou 6.953 pessoas com a primeira dose e 2.037, com a segunda. Agora, o DF soma 572.509 moradores com a D1, e 297.265, com a D2. A pasta recebeu 1.149.530 doses de vacinas, entre Pfizer, CoronaVac e Oxford/AstraZeneca.

Nos grupos prioritários, os profissionais de saúde são 135.889 imunizados com a D1 e 105.085, com o reforço. Do público a partir de 60 anos, houve a aplicação da primeira dose em 341.251 idosos e da segunda, em 183.234.

990 casos novos

O Distrito Federal registrou, ontem, mais 33 mortes em decorrência da covid-19. No total, são 8.399 vidas perdidas pela doença. O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) calculou, ainda, 990 novos casos, resultando em 395.213 pessoas infectadas até o momento, sendo que 378.885 se recuperaram da doença. A taxa de transmissão do novo coronavírus no DF está em 1, ou seja, cada 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 100.