Vídeo: ‘Trem de satélites’ passa pelo céu de Brasília

LP Luana Patriolino

O fotógrafo Leo Caldas registrou a passagem do "trem de satélites" - (crédito: Leo Caldas/Arquivo pessoal)

O céu de Brasília recebeu, pela segunda vez, o “trem de satélites", da empresa Space X, na noite desta quarta-feira (19/5). Os equipamentos fazem parte de um projeto chamado "Starlink", lançado por Elon Musk, dono da montadora de carros elétricos Tesla. A passagem durou quatro minutos e foi registrada às 18h45 pelo astrofotógrafo Léo Caldas.



Em agosto do ano passado, também houve registros do trem de satélites pela capital. Moradores das cidades de Juiz de Fora e Belo Horizonte, em Minas Gerais, e no litoral de São Paulo também puderam observar o fenômeno.



O projeto



A constelação de satélites foi criada para fornecer internet de alta velocidade para qualquer lugar do mundo. Cerca de 60 equipamentos da empresa norte-americana foram lançados ao espaço no último dia 20 de janeiro, totalizando 950 satélites já em órbita. Por estarem juntos e enfileirados no céu, ganharam o nome de "trem de satélites".

Para os interessados e fãs de astronomia, a empresa também elaborou um site no qual é possível acompanhar a rota dos satélites e saber quando eles poderão ficar visíveis novamente.

Veja o vídeo: