Emprego: Tecnologia da informação oferece 12 vagas nesta quinta (20/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: ABR)

A área de tecnologia da informação está em busca de profissionais e oferece os melhores salários desta quinta-feira (20/5). No total, há 341 vagas disponíveis em várias áreas nas agências do trabalhador. As oportunidades são para analista de desenvolvimento de sistemas (1), desenvolvedores de sistemas (5) e tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas (6). Os dois primeiros pagam R$ 5,5 mil mensais e o terceiro, R$ 4.048.

Do total de vagas de emprego oferecidas pelas 19 agências, 42 são exclusivas para pessoas com deficiência no comércio. Duas são para empacotadores e o restante está dividido, igualmente, para operadores de caixa e repositores de mercadorias. As remunerações são de R$ 1.231,82 e R$ 1.117, mais benefícios.

Na área da saúde, quatro oportunidades estão abertas. Duas delas são para concorrentes de nível médio de escolaridade, com experiência como auxiliar de laboratório de análises clínicas. Nestes casos, o salário é de R$ 1,2 mil mensais, mais benefícios. As outras são para profissionais de nível superior, sendo uma para fisioterapeuta (área de estética) e, outra para nutricionista. Os salários são de R$ 2 mil e R$ 2,2 mil, respectivamente.

Profissões

Quatro profissões que aparecem com pouca frequência estão com seis vagas abertas: acabador de mármore e granito (1), gerente de relações humanas (3), operador de casa de máquinas (1) e operador de sonda de percussão (1). Os salários estão entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No entanto, a Secretaria de Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

*Com informações da Agência Brasília