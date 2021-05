PM prende suspeito de tentar matar homem a facadas em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

Na casa, a polícia encontrou uma faca de serra supostamente usada no crime - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quinta-feira (20/5), um homem por suspeita de tentativa de homicídio. Os policiais encontraram o rapaz aparentemente sob efeito de drogas e com roupas manchadas de sangue, na QNM 21 de Ceilândia.

Por volta das 8h, os PMs foram acionados para uma ocorrência de homicídio na região. No endereço, a equipe conversou com a mulher da vítima, que confirmou que o marido havia sido esfaqueado e estava internado no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A mulher disse, ainda, que o suspeito estaria próximo ao local do crime.

Em buscas pelo suspeito, os policiais entraram em um lote e encontraram um homem com as roupas ensanguentadas. Na casa, foi apreendida uma faca de serra na cozinha, supostamente utilizada no crime. O rapaz foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), unidade que investiga o caso. O Correio apurou que o suspeito tem duas passagens criminais por perturbação e lesão corporal, registradas em 2015.