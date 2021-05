300 terrenos regularizados

JM Jéssica Moura

Os moradores de Arniqueira comemoram a regularização de 300 lotes localizados nos antigos conjuntos 5 e 6, na URB 5 da região, ontem. À tarde, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou o edital de chamamento para venda direta dos terrenos, que viabiliza a legalização dos imóveis construídos até 22 de dezembro de 2016.

“Enfim, chegou o momento da regularização de Arniqueira”, afirmou o presidente da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), Izidio Santos. O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o investimento de R$ 160 milhões em obras na região. “Vou continuar lutando para que vocês tenham dignidade na vida que escolheram”, ressaltou Ibaneis.

Para quem vive no local há anos sem escritura, a medida traz tranquilidade. A contadora Regiane Vasconcelos, 42 anos, mora em Arniqueira desde 2011 e pondera que a regularização valoriza os terrenos. “Evita esses problemas de novas invasões e valoriza o próprio bairro. É positivo, mas ainda tem muita coisa pra fazer”. Ela reclama que, quando chove, as ruas ficam alagadas e é difícil transitar. “Falta infraestrutura”, avaliou.

Os moradores devem apresentar a proposta de compra diretamente à Terracap até 18 de junho. O valor dos terrenos unifamiliares varia entre R$ 105 mil (369 m²) e R$ 667 mil (2,4 mil m²). Quem aderir poderá financiar o lote pelo Banco de Brasília (BRB). Se o pagamento for à vista, há desconto de 25%.

Na ocasião, o governador firmou um convênio com a Terracap para a instalação de equipamentos públicos em Arniqueira, que devem ser licitados até julho. Por ser área irregular, a região não contava com esses aparelhos. A cidade vai receber o primeiro posto de saúde, um restaurante comunitário, o 15º do Distrito Federal, uma creche e uma feira popular. “Os equipamentos públicos são essenciais para consolidar essa dignidade (dos moradores)”, destacou o diretor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Fernando Leite. O secretário de Educação, Leandro Cruz, prometeu construir uma escola de ensino fundamental e médio, onde, atualmente, funciona o Albergue Conviver, no Areal.

O corretor Alceu Gomes, 57, está esperançoso por dias melhores. “Principalmente para os meus filhos, que se deslocam, daqui, para a escola na Asa Sul. Então, vai ter mais opção, agora, para eles. Por exemplo, postos de saúde, que antes a gente tinha que andar bem longe, agora, vai ter também. A feira, antes, saía, daqui, para Vicente Pires, que era a mais próxima”, celebra. Quando chegou em Arniqueira, há 20 anos, a região sequer era asfaltada. “Muita lama, muito barro, não tinha infraestrutura”, lembra Alceu.

Em dezembro do ano passado, o projeto urbanístico da área havia sido aprovado, abrindo caminho para a regularização dos lotes em uma das nove porções de Arniqueira. Em 2019, foi reconhecida como a 33ª região administrativa do Distrito Federal e abriga quase 46 mil habitantes. Outra obra prevista é a nova sede para a administração de Arniqueiras.

Trabalhadores da Educação são nomeados

Os servidores da Educação aprovados em concurso público celebraram, ontem, a nomeação para 437 cargos da área administrativa. Os candidatos aguardavam, desde 2017, pela medida, que se concretizou com a assinatura do decreto de nomeação pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) durante evento na Praça Cívica, em frente ao Palácio do Buriti.

Marlei dos Santos, 36 anos, vai assumir a vaga de técnico de gestão educacional e está feliz com a nomeação. Esse foi o quarto concurso que ele prestou. “A preocupação sempre existe, né? Não é o período ideal com essa pandemia, mas a gente se esforça muito e, agora, é vida nova”, disse.

A nomeação foi autorizada pela Secretaria de Economia depois de uma determinação do governador. Para tanto, foram liberados R$ 19 milhões. Ao todo, são 35 analistas, 220 técnicos para apoio administrativo, 85 secretários escolares e 97 monitores de gestão educacional.

Iolanda da Costa, 43, estudava, há mais de 10 anos, para concurso e dividia as obrigações diárias com os livros: “Acordava às 3h e ia até as 7h”, conta. Aprovada para o cargo de secretária escolar, ela, agora, quer ser imunizada contra a covid-19 para atuar logo nas escolas. “A gente cria essa expectativa de voltar vacinada”, revelou.

Um grupo de professores aprovados no concurso público de 2016 foi à cerimônia e cobrou a nomeação de 386 educadores para os cargos de efetivos. Segundo o deputado Jorge Vianna (Podemos), a categoria é a próxima na fila de nomeações, mas não há previsão de quando serão chamados.

O último concurso da secretaria de Educação para professor efetivo ocorreu em 2016. Desde então, 1.679 professores foram chamados, entre os 2.900 candidatos aprovados.