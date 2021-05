Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Piquet: “Eu passo fogo”

O empresário Nelson Piquet, ex-piloto de Fórmula 1, gravou um vídeo que ataca a imprensa e o ex-presidente Lula, usando os tradicionais palavrões, e defende o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). “Estou do lado do seu pai. Era tudo uma merda mesmo. O Brasil estava uma zona. Eu não entendo esse comunismo. Quer o quê? Quer acabar com tudo? Estão falando em volta de Lula? O cara nem consegue sair na rua senão vão dar uma tomatada nele”. E partiu para cima da Globo: “Hoje em dia ninguém quer fazer publicidade na Globo”. O filho 03 ainda dá a deixa: “Se alguém entrar na sua casa, você vai exercer a legítima defesa?”. Piquet responde: “Eu passo fogo”.



Candidata?

A empresária e advogada Ana Paula Hoff, mulher do vice-governador Paco Brito, tem sido apontada como possível candidata a deputada distrital. Ela tem se sobressaído em eventos e é considerada carismática. Irmã do oncologista Paulo Hoff, dono do Hospital DF Star, Ana Paula tem uma rede de amizades e apoiadores, além da influência política do marido, 02 do Palácio do Buriti.

Corrida ao STF

Sobe na bolsa de apostas a possibilidade de escolha do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga a ser aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, em cinco de julho. Mas o procurador-geral da República, Augusto Aras, mergulhou na esperança de que pode ultrapassar os concorrentes na reta final. Mas o mundo político, especialmente no MDB, trabalha pelo presidente do STJ, Humberto Martins.

A pergunta que não quer calar….

Na história política do DF, apenas Joaquim Roriz conseguiu se reeleger para um segundo mandato como governador. Ibaneis Rocha seguirá esse caminho?

Só papos

“O Bolsonaro tá querendo imitar o Trump de novo... Dizendo que se não tiver voto impresso vai ter fraude eleitoral. Fraude eleitoral foi a eleição dele, que me prenderam pra eu não ser candidato, e ainda ganharam na base da fake news.”

Ex-presidente Lula

“Um bandido que não tem um dedo falou há pouco que ia dar auxílio emergencial de R$ 600 para todo mundo. Por que não fez lá atrás com o Bolsa Família?”

Presidente Jair Bolsonaro

Aposta na produção de vacinas no Brasil

A Ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, e o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estarão hoje em Cravinhos (SP), em visita às instalações da indústria Ourofino, produtora de vacinas animais. A comitiva, que também é composta por técnicos da Anvisa, vai avaliar as instalações e as operações do setor de saúde animal para uma possível utilização no combate à covid-19, incluindo a possibilidade de produção do insumo farmacêutico ativo (IFA).



A qualquer momento

A lista tríplice com os candidatos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para a vaga de desembargador está há uma semana na Presidência da República. Foi encaminhada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, ao presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Na disputa, os procuradores José Firmo Reis Soub, Leonardo Bessa e Maurício Miranda.

Siga o dinheiro

R$ 621.419,25

Valor estimado em pregão eletrônico para compra de 433 coletes de proteção balística, confeccionados em polietileno ou aramida, com proteção a disparos de projéteis de armas de fogo de calibres até 44 magnum e 9mm FMJ RN de alta Velocidade, para atender ao Detran.