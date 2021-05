Acumulada, Mega-Sena sorteia R$ 48 milhÃµes neste sÃ¡bado

A » Ana Isabel Mansur

O próximo concurso da Mega-Sena vai sortear, amanhã, R$ 48 milhões. Na quarta-feira, nenhum apostador acertou as seis dezenas — 23, 24, 26, 44, 49 e 60 — e o prêmio acumulou. As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, no aplicativo Loterias Caixa ou por meio do internet banking para clientes da Caixa (veja Passo a passo). O jogo mínimo, de seis números, custa R$ 4,50.

Os brasilienses têm batido na trave. Das 72 apostas ganhadoras com cinco números, no último sorteio, quatro foram do DF. Três jogadores apostaram seis números e ganharam R$ 51.363,16, cada, enquanto que um bolão arrematou R$ 154.089,45. O concurso de quarta-feira também entregou R$ 972,58 a cada uma das 5.432 apostas ganhadoras com quatro acertos.

O operador de câmeras de segurança Janildo Dias, 40 anos, aposta com frequência na Mega. “Faço jogos de seis dezenas, não gosto de fazer com mais números, porque aumenta muito o preço. Se um dia eu acertar, será com a aposta mínima. Vou fazer poucos jogos, porque estou começando a organizar um bolão para a Quina de São João”, conta o morador da Cidade Ocidental (GO). A Quina especial, com sorteio em 26 de junho, está com prêmio estimado em R$ 170 milhões.

Oldemar Barbosa, morador de Sobradinho, vai fazer 10 jogos para o concurso de amanhã. “Eu jogo toda semana na Mega-Sena e aposto sozinho. Gosto de jogar nos prêmios acumulados, dependendo do valor”, explica o porteiro de 56 anos. Sobre o que faria com o dinheiro, Oldemar não pensa duas vezes: investiria em imóveis. “Compraria uma casa bacana e melhoraria de vida, o mais importante. Sair do trabalho e ficar tranquilo para o resto da vida”, complementa.

Rendimento

O prêmio de R$ 48 milhões renderia, no primeiro mês de aplicação na poupança, R$ 139,2 mil. Se o sortudo optar por aplicar o dinheiro no Certificado de Depósito Bancário (CDB), espécie de investimento a longo prazo, o rendimento inicial estaria na casa dos R$ 172,5 mil. Na Letra de Crédito Imobiliária (LCI), aplicação ligada a imóveis, o prêmio renderia ao ganhador cerca de R$ 164 mil no primeiro mês. Com a bolada, seria possível comprar 4,8 mil iPhones 12, último modelo lançado pela Apple, e sete mansões de 1.482 m² no Lago Sul, além de 10 coberturas de 332 m² no Noroeste — um dos bairros com o metro quadrado mais caro do país — e 12 Ferrari Spider.



R$ 172 mil

Valor de rendimento inicial do prêmio, se aplicado no CDB



Passo a passo

» Acesse loterias.caixa.gov.br

» Clique em Loterias Online, no topo da página

» Escolha a opção de jogo

» Faça o cadastro, informando o CPF. É necessário usar cartão de crédito

» É possível apostar no mínimo R$ 30 e no máximo R$ 945, por dia

» O portal oferece a opção de apostar com números aleatórios gerados pelo sistema das Loterias, a chamada Surpresinha

» A plataforma não permite bolões

Fonte: Caixa Econômica Federal