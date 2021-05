Mãe e filho são executados a tiros em casa, no Jardim Ingá (GO)

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher de 46 anos e seu filho, 20, foram encontrados mortos, no Jardim Ingá, no município de Luziânia (GO), Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar do Goiás (PMGO), as duas vítimas foram baleadas na noite desta quinta-feira (20/5).

A Central de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionada por volta das 17h41. As viaturas se deslocaram até o local onde, possivelmente, teriam duas vítimas de arma de fogo, sendo mãe e filho.

De acordo com a corporação, no local, a equipe se deparou com corpo da mãe, identificado como Maria, no chão, em frente ao portão da residência. Ela foi atingida com dois disparos na cabeça. Já o filho, identificado como Thelmysson, também atingido por disparos, chegou a ser socorrido e oi encaminhado para a unidade de pronto atendimento (UPA) do Jardim Ingá, por populares que estavam no local. A equipe policial tomou conhecimento que o jovem socorrido morreu.

No local, os policiais descobriram, através de moradores da região, que um veículo de cor branca foi até a residência horas antes. Um homem, desceu do carro e foi em direção a Maria disparando os tiros.

De acordo com informações dos populares, após atingir a mãe, o autor entrou na residência e atirou em Thelmysson. O autor saiu da residência entrou no veículo e tomou rumo desconhecido. A PMGO fez diligências nas proximidades, com o intuito de encontrar o autor do crime. Até a publicação desta matéria ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na delegacia do Jardim Ingá e será repassado ao grupo de Investigações Homicídios de Luziânia (GIH).