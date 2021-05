CC Caroline Cintra

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal, em ação conjunta com a Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América, cumpriu um mandado de prisão e de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (21/5), a um suspeito de arquitetar atentados na capital federal, inclusive massacres escolares.

De acordo com a PCDF, a Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations ou HSI) em Brasília apurou informações sobre indivíduos que teriam a intenção de cometer atos graves de violência no DF. A Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a investigação preliminar e repassou as informações à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF).

Com as informações, a Polícia Civil começou uma investigação, identificou um dos suspeitos e representou na Justiça pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, que foi deferido pelo plantão judiciário de forma célere.

Na manhã desta sexta (21/5), os policiais cumpriram o mandado e encontraram um dos suspeitos do planejamento do ataque. O suspeito foi ouvido e confessou a pretensão de realizar os atos de violência.

“Trata-se, portanto, de excelente exemplo em que a Cooperação Policial Internacional, bem articulada entre os países envolvidos (EUA e Brasil), entre o Laboratório de Inteligência Cibernética (SEOPI ) e a PCDF, neutralizando uma tragédia cujas consequências nefastas incalculáveis, com prováveis dezenas de vítimas de ataque em Brasília”, diz a nota da Polícia Civil.

A Operação Shield, coordenada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF), contou ainda com o apoio do Instituto de Criminalística (IC/PCDF) e da Divisão de Operações Especiais (DOE).