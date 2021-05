CB Correio Braziliense

CURSOS

Direito legislativo

Grandes personalidades do cenário jurídico nacional, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e o procurador da Fazenda Nacional José Levi, participarão do I Congresso Online de Direito Legislativo, organizado pelo IMP Concursos. Totalmente online e gratuito, o Congresso ocorrerá de 24 a 26 de maio e será destinado a advogados, servidores públicos, estudantes de Direito, ciência oolítica e áreas afins, além de concursandos que se preparam para certames do Poder Legislativo. Para inscrições e mais informações basta acessar https://imponline.com.br/.

Gratuitos

A Escola Aberta do Terceiro Setor é uma plataforma social totalmente gratuita de capacitação a distância dos agentes da área. Nela, o interessado pode aprender como fazer boa gestão da sua organização e aspectos jurídicos e contábeis, além de ficar atualizado com as novidades nos campos da pesquisa e do conhecimento do setor social no Brasil. Para fazer a matrícula basta acessar o site ead.escolaaberta3setor.org.br.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica, português e redação com professora especializada com foco em concursos e aulas de reforço e acompanhamento. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line e presencial. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Saúde

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Artigos

O Centro de Estudos da Anafe publicou edital com chamada de artigos para a 5ª edição da Revista da Advocacia Pública Federal. A publicação será lançada em novembro deste ano. Além dos advogados públicos, podem participar operadores do direito, acadêmicos da área jurídica e estudantes. O periódico tem o objetivo de reunir e expor trabalhos acadêmicos de interesse da advocacia pública e trazer à tona as principais questões relacionadas ao trabalho desenvolvido por seus membros. Os interessados em participar da seleção de artigos devem enviar o texto, seguindo as normas descritas no Edital de Chamada até 15 de junho de 2021. Todos os materiais devem ser enviados eletronicamente por meio do site https://seer.anafenacional.org.br/index.php/revista, na Plataforma SEER.

Iluminação

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso online Luz em movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer e especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e noções de informática e tem acesso pelo canal do YouTube Luz em movimento —https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Empreendedorismo em pauta

O Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, está novamente com inscrições abertas para o curso de extensão Cidadão empreendedor. As inscrições podem ser feitas on-line por meio do site http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/. As aulas têm data de início marcada para 7 de junho. Para mais informações: (61) 9 9514-5259.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lendas da capital

Os jornalistas Daniel Zukko e Viviane Costa estão homenageando a cidade com a série Era uma vez Brasília – As novas lendas da capital. São quatro episódios em formato de desenho animado que dão vida a alguns contos e causos da cidade, e misturam fatos históricos com fantasia. Os vídeos estão disponíveis nos canais do @minhabrasilia, @vivicosta_oficial, @brasiliashopping, @sindilegis e @clarobrasil.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.