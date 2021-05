Plataforma de cursos on-line gratuitos

CB Correio Braziliense

A crescente demanda por oportunidades de desenvolvimento pessoal de forma remota (on-line) ocasionada pela pandemia de covid-19 e o aumento do número de desempregos trouxeram para muitas pessoas a necessidade de se reinventar. Pensando nisso, a concessionária de telefonia Claro desenvolveu uma nova plataforma gratuita para ajudar seus clientes que desejam se aprimorar.

“Quando começou a pandemia, notamos que as pessoas mais afetadas pela crise eram os nossos clientes com menor renda, no caso da Claro, clientes assinantes dos pacotes de telefonia pré-pagos. Inicialmente, notamos as necessidades dos estudantes afetados com a mudança para o ensino remoto e, então, fizemos uma parceria com a empresa Descomplica, que é focada no Enem. Posteriormente, decidimos tentar ajudar de alguma forma todos os nossos clientes e, assim, surgiu a plataforma Claro cursos, lançada no início deste mês de maio”, explica Fabio Maeda, 42 anos, diretor de Inovação Móvel e Serviços Digitais da Claro.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), referente ao ano de 2020, apontou uma taxa média anual de desemprego no país de 13,5%, a maior desde quando começou a ser realizada. “Depois da primeira iniciativa e com a continuação da pandemia, notamos o crescimento da crise financeira no país e como isso afetou muitos dos nossos clientes pré-pagos. Por isso, esse curso é inteiramente gratuito para eles. Os clientes do controle e do pós-pago que tiverem essa especificação no pacote também podem acessar sem acrescentar um valor na conta”, conta o diretor.

A plataforma Claro cursos foi pensada, principalmente, para o uso em celular, mas, também, há a possibilidade de ser acessada pelo computador no site www.claro.com.br/claro-cursos. “Uma das dificuldades que notamos com os clientes do pré-pago é que, muitas vezes, eles não têm espaço no celular para baixar novos aplicativos, então, a Claro cursos também pode ser acessado via web, sem precisar baixar o aplicativo”, conta Maeda. São mais de 100 cursos em diversas áreas e segmentos. Cada curso tem, em média, 35 horas e são compostos por conteúdos em vídeos, textos e uma avaliação de conclusão para se ter direito ao certificado de conclusão.

Quem pode se beneficiar com a plataforma?

A ideia é justamente ajudar o cliente que está mais precisando neste momento ter um aprimoramento profissional, ou, talvez, pensar em uma forma de alcançar uma renda extra, que queira um guia de como criar o seu próprio negócio ou até mesmo se desenvolver no trabalho.

Como foi feita a curadoria de cursos da plataforma?

Temos um parceiro, uma empresa chamada Verisoft. Eles têm bastante conhecimento nessa parte de cursos e alguns outros serviços voltados para a educação. Fizemos uma pesquisa e diagnosticamos quais eram as principais demandas e as que faziam mais sentido ser exploradas para, então, realizar uma curadoria e entender o que se encaixaria melhor com o nosso público pré-pago.

Quais são as áreas do conhecimento que abrangem os cursos?

Ao fazer a pesquisa das necessidades de aprendizagem das pessoas, identificamos duas maiores e dividimos em dois grandes blocos, o primeiro, chamado “Aprimoramento Profissional”, e o segundo, “Gestão da Economia Doméstica e da Empresa”.

O primeiro bloco foi dividido em três subgrupos. O primeiro subgrupo, denominado “Atividades e Rendas Extras”’, abrange cursos para pessoas que podem estar empregadas, mas que desejam ter uma renda extra, que queiram fazer algo sem sair de casa. Nesta parte, existem cursos, por exemplo, que ensinam a fazer panetone, paisagismo, fotografia, corte e costura, manicure e pedicure.

O segundo subgrupo é direcionado a quem já tem o seu próprio negócio ou deseja criar o seu próprio negócio. Alguns exemplos de cursos que estão nesta vertical: como montar o seu próprio negócio, gestão de compras, técnicas de negociação, marketing digital para novos negócios.

O terceiro subgrupo tem como objetivo ajudar pessoas a encontrar um trabalho ou se desenvolverem nos que já estão trabalhando. Para isso, estas pessoas podem fazer os cursos de técnicas de entrevista, comunicação empresarial, marketing para iniciantes, entre outros, ou seja, pode ser para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho ou para quem já está no mercado de trabalho e deseja aperfeiçoar o currículo. Esse terceiro grupo também é mais direcionado para quem almeja uma carreira mais corporativa.

E o segundo bloco?

O segundo bloco, com foco na gestão da economia doméstica e da empresa, busca ensinar o aluno como administrar seu próprio dinheiro e também as finanças de micro e pequenas empresas. Nesse bloco, é possível encontrar cursos como organizando as finanças, como eliminar suas dívidas e quatro erros que impedem de enriquecer. Durante a fase de curadoria, uma coisa que notamos foi o fato de que muitas pessoas afirmaram não saber investir e deixam o dinheiro apenas na poupança do banco, o que, muitas vezes, não é a opção mais rentável. Outras muitas fazem dívidas com o cartão de crédito e acabam caindo nos juros rotativos, o que é muito ruim. Com vários exemplos neste sentido resolvemos criar essa parte importante de oferta de cursos relacionados a economia doméstica e empresarial. Ou seja, essa nova iniciativa da Claro pode ajudar a minimizar os efeitos da pandemia para a população brasileira mais afetada, trazendo novas oportunidades de renda extra para quem mais precisa. O aplicativo Claro cursos está disponível de forma gratuita em versões para iOS e Android.