Taxa de transmissão em 1,01

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 20/7/20 )

O Distrito Federal registrou, ontem, taxa de transmissão (Rt) da covid-19 em 1,01. Isso quer dizer que cada 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus podem contaminar outras 101. O número é considerado superior ao que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, com uma taxa menor do que 1,00. Na quinta (20/5), a Secretaria de Saúde (SES-DF) divulgou que o número estava em 1,02.

A pasta registrou, ontem, 898 novos casos confirmados do vírus no DF, totalizando 396,9 mil diagnósticos positivos. A SES-DF notificou mais 20 mortes por complicações da covid-19 nas últimas 24 horas, todas ocorridas na capital federal. Desta forma, o total de óbitos é de 84 mil pessoas.

Segundo a SES-DF, a letalidade do Distrito Federal é de 2,2% enquanto a taxa de mortalidade é de 252,0 por 100 mil habitantes. Epicentro da pandemia no DF, Ceilândia passou de 44 mil casos confirmados. A cidade perdeu 1.331 moradores devido à doença. Em Taguatinga, são 840 óbitos e 31.782 diagnósticos positivos nesta pandemia. Samambaia tem 22.771 casos e 643 mortes. No Plano Piloto, 37.852 pessoas se contaminaram, enquanto 581 morreram por complicações da doença.

A média móvel de mortes desta sexta-feira ficou em 883, 1,85% maior do que nos últimos 14 dias. No mesmo período analisado, a taxa de casos está em 23,86, com queda de 35%.

Vacinômetro

Ontem, a Secretaria de Saúde vacinou 5.796 pessoas com a primeira dose e 3.426 com a segunda, no Distrito Federal. No total, são 586.455 imunizantes D1 aplicados na população, e 302.592 com a D2. Ao todo, a pasta recebeu mais de 1,1 milhão de doses e distribuiu 972.234 frascos.

Mais de 87,5 mil pessoas com comorbidades tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 e aproximadamente 1,3 mil receberam a segunda aplicação. Em relação aos profissionais das forças de segurança e salvamento do DF, 17,3 mil foram imunizados com a primeira dose e 7,4 mil com a segunda.

Até ontem, 743 trabalhadores da educação foram contemplados com a primeira aplicação e 57, com a D2. Das pessoas com deficiência institucionalizada, 161 receberam a primeira dose, e 164, a segunda. 198 funcionários do sistema de privação de liberdade tomaram a primeira dose e 102, a segunda contra a covid-19.