Eixo capital

Dois salários mínimos para professor da UnB

É surreal a situação dos professores universitários no Brasil. A UnB abriu uma vaga para professor substituto do curso de Farmácia, para atuar na Faculdade de Ceilândia. De acordo com o edital, o candidato precisa ter graduação em farmácia, com especialização em análises clínicas, mestrado em ciências farmacêuticas e áreas afins e registro no conselho. Trabalho para 20 horas semanais e salário de R$ 2.795,40 — dois salários mínimos e meio. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda diz que a vida do funcionalismo público é moleza.

Apoio à CPI no DF

Líder da Rede, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva entrou em campo para defender a instalação da CPI da Pandemia na Câmara Legislativa. Ela se engajou na causa defendida pelo único parlamentar de seu partido no DF, o deputado distrital Leandro Grass. No Twitter, Marina postou: “Todo apoio à CPI da Pandemia na Câmara Distrital do DF”.

Encontro sela possível união contra Bolsonaro

O encontro entre os presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso representa o início de um movimento político — independentemente de partidos — contra a reeleição de Jair Bolsonaro. Não vai ser fácil engajar as militâncias petistas e tucanas num projeto único. Mas provavelmente essa união contra um adversário comum só ocorrerá no segundo turno das eleições presidenciais, naquela máxima de “inimigo do meu inimigo é meu amigo”. O problema é que haverá disputas pelo assento no segundo turno e embates de campanha poderão deixar sequelas entre os candidatos anti-Bolsonaro. Tudo precisa ser avaliado estrategicamente. O presidente está desgastado, com a popularidade em baixa, mas o possível enfraquecimento da pandemia, a vacinação em massa e o respiro na economia — caso ocorram — poderão fortalecer o projeto de reeleição de Bolsonaro. É fato que o eleitor se esquece das mazelas e se fixa na fotografia do momento. Foi o que ocorreu, por exemplo, na campanha para o segundo mandato de Lula. Um ano antes, em 2005, o presidente e os petistas estavam “destruídos” por conta do mensalão.

Correção

Quem envia ao presidente da República a lista tríplice com os nomes dos candidatos para a escolha de quem vai ocupar a vaga de desembargador pelo quinto constitucional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) é o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). No caso, foi o desembargador Romeu Gonzaga Neiva quem encaminhou os nomes dos procuradores ao presidente Jair Bolsonaro.



Eixo DF-Piauí

O governador Ibaneis Rocha (MDB) parece estar com pretensões nacionais. Ao justificar a recomendação de emendas do Ministério do Desenvolvimento Regional para cidades fora do DF, ele disse que se tornou um político que saiu da esfera do DF, com apoio de diversos prefeitos.

Saúde na Agricultura

Circulavam rumores ontem de que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estava internada com covid-19. Mas era total fake news. Enquanto os comentários eram repassados, ela trabalhava tranquilamente em seu gabinete, numa audiência com a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido). O tema era a Rota do Milho, projeto de interesse dos produtores rurais catarinenses.

Só papos

“Falando em política, para o ano que vem, já tem uma chapa formada: um ladrão candidato

a presidente e um vagabundo como vice”

Presidente Jair Bolsonaro, depois do encontro entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso

“Reafirmo, para evitar más interpretações: PSDB deve lançar candidato e o apoiarei; se não o levarmos ao segundo turno, neste caso não apoiarei o atual mandante, mas quem a ele se oponha, mesmo o Lula”

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dando explicações aos tucanos sobre o encontro com Lula

A pergunta que não quer calar….

Quem tem mais rejeição: Lula ou Bolsonaro?