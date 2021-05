CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Contrariando as recomendações sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus, cerca de 300 pessoas participaram de uma festa clandestina no Distrito Federal, na madrugada deste sábado (22/5). A confraternização aconteceu no Incra 9, área rural de Brazlândia. Após uma denúncia de perturbação do sossego, policiais militares, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e DF Legal encerraram a festa.

Durante a ação, as equipes da Segurança Pública apreenderam três armas de fogo (um revólver calibre .32, com seis munições; uma pistola .380, com 18 munições; e uma arma calibre .9, com 14 munições), oito porções de haxixe, e R$ 1.965 em espécie. De acordo com a PM, um homem foi levado para a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia)

Operação Toque de Recolher

Durante o último fim de semana, algumas festas clandestinas foram flagradas pelo DF Legal. Uma delas reunia 60 pessoas em um galpão de uma chácara no Incra 9, em Ceilândia. O responsável pelo evento foi multado em R$ 20 mil.