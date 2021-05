Polícia Militar mapeia rota de delitos em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Motoristas alcoolizados, comércios descumprindo normas sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus, pessoas armadas sem ter autorização. Em resumo, esses foram os principais crimes e infrações flagrados em Ceilândia durante a Operação Quinto Mandamento, coordenada pela Polícia Militar do Distrito Federal.

O DF Legal autuou 17 estabelecimentos comerciais por descumprirem as medidas sanitárias de combate à pandemia de covid-19. Um deles foi interditado. No total, o órgão aplicou R$53 mil, em multas. Dos motoristas fiscalizados, sete foram multados porque dirigiam bêbados. Os militares do Batalhão de Trânsito da PM ainda emitiram 17 notificações por diferentes infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Ao todo, 553 pessoas e 220 veículos foram abordados pelas forças de segurança entre a noite de sexta (21/5) e a madrugada de hoje (22/5). A Operação Quinto Mandamento tem como objetivo reprimir crimes violentos, como homicídio, tráfico de drogas e roubos nas regiões administrativas de forma integrada com diferentes órgãos do governo.

Na operação, os militares apreenderam três armas de fogo, sendo um revólver calibre 32, uma pistola .9 e outra .380. Além disso, a corporação apreendeu 38 cartuchos de munição, duas porções de haxixe, oito de cocaína e oito de maconha. Em um dos casos, o condutor de uma caminhonete foi abordado na via Estrutural. Além de alcoolizado, o homem carregava uma pistola .9mm na cintura. Ele não tinha autorização e foi levado para a delegacia.



De acordo com o chefe do Departamento Operacional (DOP), o coronel Jorge Eduardo Naime, a PM mapeou as áreas mais suscetíveis à prática de delitos. “Nosso objetivo é garantir a segurança dos moradores de Ceilândia e inibir os crimes”, resumiu.



Integração



A operação em Ceilândia contou com policiais militares dos dois batalhões da cidade ((8º e 10º), Rotam, Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), Batalhão de Trânsito (BPTran) e Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV). Também participaram do reforço na segurança, a Polícia Civil (PCDF), o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o DF Legal, o DER e a Subsecretaria de Operações Integradas. Ao todo, foram empregados mais de 100 servidores e 43 viaturas.