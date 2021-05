CB Correio Braziliense

DESTAQUES



Foro Inteligência

O Foro Inteligência promove na quarta-feira o webinar “Politização de Supremas Cortes”. O palestrante convidado para debater o tema é o advogado, professor e mestre em direito, pela Universidade de Harvard, e em educação, pela Universidade de Genebra, Conrado Hübner. O objetivo do encontro é apresentar elementos que ajudem a compreender a relação entre política e direito, e política e tribunais. E, ainda, de que forma a politização das supremas cortes pode ameaçar a democracia. A transmissão será pelo Facebook da Revista Insight Inteligência e Zoom, e as inscrições são gratuitas pelo link bit.ly/foro26-05.



Hipnose clínica

Na terça-feira, a Unyleya vai realizar uma mesa redonda com o tema “Diálogos sobre Hipnose Clínica”. A live contará com a participação de quatro profissionais da área e será transmitida pelo canal do YouTube da Unyleya Brasil.



Pesquisadores bolsistas

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) acaba de lançar um edital para seleção de pesquisadores bolsistas. O Edital 06/2021 estabelece diretrizes para chamadas públicas específicas para bolsistas que atuam em projetos propostos por órgãos e entidades da administração pública distrital. O novo edital é voltado para pessoas que estejam cursando ou que tenham concluído graduação ou pós-graduação e que queiram complementar sua formação. A íntegra do Edital de Seleção de Pesquisadores Bolsistas (06/2021) está disponível no site da FAP-DF (http://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2021/).



CURSOS



Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica, além de português e redação com professora especializada com foco em concursos, e aulas de reforço e acompanhamento. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line e presencial. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.



OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso on-line Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e que tenham noções de informática. Acesso pelo canal do YouTube Luz em Movimento: https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.



Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Empreendedorismo

O Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, está novamente com inscrições abertas para o curso de extensão “Cidadão Empreendedor”. As inscrições podem ser feitas on-line pelo site http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/. As aulas começam em 7 de junho. Para mais informações: 9 9514-5259.



Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.



Lendas da capital

Os jornalistas Daniel Zukko e Viviane Costa estão homenageando a cidade com a série Era Uma Vez Brasília — As Novas Lendas da Capital. São quatro episódios em formato de desenho animado que dão vida a alguns “contos” e “causos” da cidade, e misturam fatos históricos com fantasia. Os vídeos estão disponíveis nos canais do @minhabrasilia, @vivicosta_oficial, @brasiliashopping, @sindilegis e @clarobrasil.



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Isto é

crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press - 21/3/21

Domingo no Eixão

Já virou tradição: domingo é dia de Eixão do Lazer. Neste dia, e aos feriados, a via é fechada para carros e aberta para a prática de esporte e lazer, das 6h às 18h. Aos frequentadores, vale destacar a necessidade do distanciamento social e do uso de máscara, medidas de segurança que devem ser seguidas durante a pandemia.





O TEMPO EM BRASÍLIA

Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Umidade relativa

Máxima: 75%

Mínima: 30%

A Temperatura

Máxima: 31°C

Mínima: 17°C

(Temperatura em 9 de maio - Máxima: 27ºC e Mínima: 14°C)

(Temperatura em 16 de maio - Máxima: 26°C e Mínima: 13°C)



O Sol

Nascente: 6h28

Poente: 17h49



A Lua

Nova: 10 de junho

Crescente: 18 de junho

Cheia: 26 de maio

Minguante: 2 de junho

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA

ASA SUL

SGAS 914, lotes 63-A, 64-A, 65; SGAS 915, lotes 39/70, 64-A/70, 68-A, 69, 69/70, 69-A/70-A; blocos A, B, C, D, das 8h40 às 16h30.

TAGUATINGA

Setor C Norte: Área Especial 8/9, 10, das 8h40 às 13h.

GRITA GERAL

crédito: Editoria de arte

GAMA

PODA DE ÁRVORES

O comunicador Israel Carvalho, de 46 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de poda das árvores nas áreas comerciais das quadras 13, 15 e 17 do Setor Sul do Gama. “As árvores crescem demais e acabam tampando os postes de iluminação pública, deixando tudo escuro. Isso prejudica a segurança pública porque os locais ficam sem iluminação e se tornam perigosos”, conta o morador da região.



» A Administração Regional do Gama informou que solicitou à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) a execução dos serviços de poda de árvores para o setor.



NOROESTE

PROBLEMAS NA W9



A entrega da esperada W9 no Noroeste ocorreu em abril deste ano, mas as condições da via não agradaram alguns moradores da região, como o empresário Reginaldo Navarro, de 55 anos. O morador do Noroeste contou ao Correio que o asfalto da via já está cheio de problemas. “O asfalto parece uma estrada velha, cheia de remendos e buracos, toda irregular. Como é que inauguram uma pista nova dessa forma? Sou morador do bairro desde março de 2014 e aguardamos a inauguração da W9 há muito tempo. Ficamos tristes quando finalmente inaugurou, parecendo uma pista velha”, reclamou o empresário.



» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) respondeu que não há nenhuma informação sobre nenhum tipo de falha na pista W9. “Cabe destacar que a via foi construída com base reforçada e foi entregue em perfeito estado”, disse o órgão. Ainda sobre o caso, a Administração Regional do Plano Piloto informou que o cidadão pode registrar sua reclamação pela Ouvidoria ou fazer a solicitação pelo e-mail: nupa@planopiloto.df.gov.br, que eles farão o encaminhamento à Novacap.