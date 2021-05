Mais vagas para agendamento

LP Luana Patriolino

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 10/5/21)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizou novos agendamentos para a vacinação contra a covid-19 na capital federal. Desde a última sexta-feira, novas categorias da área de saúde e trabalhadores da linha de frente estão se inscrevendo por meio do site da pasta (veja quadro). Segundo a secretaria, são 15 mil vagas e a aplicação das doses começa amanhã. Os contemplados deverão ter registro em conselhos de classe ou entidades representativas.

Os locais de vacinação devem ser escolhidos durante o agendamento. Poderão marcar aqueles cujos nomes constem na lista recebida pela Saúde. O documento conta com os dados cadastrais de cada um dos beneficiados e as informações são de responsabilidade dos respectivos conselhos de classe, dos órgãos públicos ou das entidades representativas reconhecidas pela pasta. Não há, portanto, a inclusão de cadastros individuais no sistema.

A escolha das categorias profissionais foi definida de acordo com os critérios técnicos do Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Novas vagas serão abertas a partir da chegada de mais vacinas do Programa Nacional de Imunização do governo federal.

Comorbidades

Desde a última quinta-feira, a Secretaria de Saúde também abriu mais 15 mil vagas para agendamento da vacinação de pessoas com comorbidades com 30 anos ou mais. A pasta informou que incluiu a comorbidade “doença neurológica” na última semana (veja lista).

No dia da vacinação, pessoas com uma das condições listadas devem apresentar documento de identificação, comprovante de agendamento — que pode ser impresso pelo site ou apresentado no celular. Aqueles que não são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) precisam apresentar também o laudo médico original comprovando a existência da comorbidade declarada no momento do cadastro. O relatório médico precisa ter sido emitido nos últimos seis meses.

Além das pessoas com comorbidades, os idosos com 60 anos ou mais e gestantes e puérperas com comorbidades também fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19 atualmente. Nesses casos, não há necessidade de agendar atendimento. Os idosos podem procurar qualquer ponto de vacinação. Já as gestantes e puérperas com comorbidades devem ir até o drive-thru do Parque da Cidade, no Estacionamento 12.

O Distrito Federal registrou oito mortes e 730 casos de covid-19 em 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde ontem. Com as ocorrências, a capital acumula 8.450 óbitos e 397.715 infecções pelo novo coronavírus. Desses, 381.243 são pacientes considerados recuperados.

A média móvel de casos está em 861, o que representa aumento de 0,27% em relação ao número de 14 dias atrás. Quanto às mortes, em comparação ao mesmo período, o índice é de 21,7 — queda de 41,8%.

Das mortes no sábado, três são de pacientes com 80 anos ou mais; uma de 20 a 29 anos; uma entre 40 e 49 anos; uma de 50 a 59 anos; uma estava na faixa etária de 60 a 69 anos e uma tinha entre 70 e 79. Além disso, sete tinham comorbidades.Os agravantes identificados foram doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos; nefropatia; e pneumopatia.

Em números absolutos, Ceilândia é a região com o maior número de infecções registradas pela vírus: 44.202. Em seguida, aparecem Plano Piloto (37.941) e Taguatinga (31.835).

Prioridades

Veja quais são as novas categorias da saúde incluídas e a lista de comorbidades consideradas para este momento da campanha de vacinação contra a covid-19 no DF:

Categorias da saúde

Biologia

Nutrição

Educação física

Fisioterapia e terapia ocupacional

Fonoaudiologia

Psicologia

Técnico de radiologia

Enfermagem

Medicina

Odontologia

Biomedicina

Veterinária

Serviço social

Farmácia

Agentes funerários

Profissionais do Instituto Médico Legal (IML)

Servidores da Policlínica da Polícia Civil

Procon

Profissionais da linha de frente pela Secretaria DF Legal

Técnicos de laboratório

Fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram)



Comorbidades

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial — estágio 3

Hipertensão arterial — estágio 1 e 1, com LOA ou comorbidade;

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndrome coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos

Doença cerebrovascular

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática