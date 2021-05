CB Correio Braziliense

IMPRUDÊNCIA

MOTORISTA EMBRIAGADO INVADE CASA

Um jovem de 18 anos foi preso, na madrugada de ontem, no Distrito Federal, após fugir de uma abordagem policial. Durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo, bateu no portão de um condomínio em Vicente Pires e só parou ao colidir com uma residência. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), o rapaz não tinha carteira de habilitação (CNH) e estava embriagado. Ainda segundo a corporação, por volta de 0h30, os policiais avistaram um Fiat Toro preto com farol apagado, o que levantou suspeita. Após dar a ordem de parada, o condutor fingiu que ia desembarcar do veículo. Porém, esquivou-se e saiu com o carro em alta velocidade. Durante o percurso, o jovem colidiu com outros dois veículos estacionados antes de invadir uma residência. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e o condutor autuado por embriaguez ao volante, dirigir sem CNH e dano ao patrimônio.



SAÚDE

MAIS DE 236 MIL VACINADOS CONTRA GRIPE

O Distrito Federal vacinou, até a última sexta-feira, mais de 236 mil pessoas contra a gripe. O público-alvo nessa fase da vacinação são os professores de escolas públicas e privadas e os idosos com 60 anos ou mais. As duas categorias prioritárias podem buscar uma das 100 unidades básicas de saúde (UBSs) para receber a dose da vacina. O imunizante também segue disponível para trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, povos indígenas e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, estimado em 1.117.656 pessoas. Assim como a covid-19, a infecção pelo vírus Influenza também pode levar o indivíduo a desenvolver as formas graves da doença, ser internado em hospital e, dependendo da gravidade, levar à morte.



SUSTO

CRIANÇA DE 11 ANOS É ATROPELADA NO PARQUE

Agentes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) e militares do Corpo de Bombeiros socorreram uma criança de 11 anos atropelada na Via S2, em frente ao Estacionamento 13 do Parque da Cidade. O acidente aconteceu na tarde de ontem, por volta das 14h. Quando os bombeiros chegaram, o menino estava dentro de uma viatura de agentes do Detran, que, além de solicitar o socorro, prestaram o primeiro atendimento à criança. Segundo a corporação, o menino estava consciente, orientado e estável, apenas com um pequeno corte na boca. Ele foi encaminhado para fazer exames no Hospital de Base do DF. A condutora do veículo ajudou no atendimento à criança e esperou o socorro chegar. De acordo com os bombeiros, as pessoas que acompanhavam o garoto afirmaram que ele se precipitou ao iniciar a travessia da pista.