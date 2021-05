Setor produtivo prevê recuperação após avanço da campanha de vacinação

SS Samara Schwingel AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Com o avanço da campanha de vacinação contra a covid-19 e a reabertura de diversos setores comerciais, os representantes das áreas econômicas do Distrito Federal estão otimistas em relação aos faturamentos do próximo semestre e do início de 2022. Segundo sindicatos e entidades, a expectativa é de que a retomada, mesmo que lenta, seja iniciada ainda este ano. Porém, ao mesmo tempo que há uma confiança na recuperação do faturamento, especialistas pedem cautela e avaliam que só haverá uma melhora nos índices a partir de setembro.

Delcimar Moreira, 50 anos, é diretor regional do Hotel Windsor, localizado no Setor Hoteleiro Norte. Ele percebe avanços no cenário econômico do DF por meio do aumento de reservas no hotel. “Para nós, essa expectativa vem tomando corpo em função de algumas solicitações que clientes têm feito, de hospedagens e pequenas reuniões. Os pedidos têm aumentado”, relata. Ele afirma que o andamento dos negócios depende da vacinação. “Temos clientes que reservam espaços para o fim do ano, como setembro e outubro, e fazem a ressalva de que o evento acontecerá caso a vacinação continue ocorrendo em um ritmo razoável”, destaca o gestor.

O otimismo é reforçado por Jael Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhobar-DF). Ele lembra, no entanto, que os cuidados precisam ser mantidos. “No segundo semestre, temos datas extremamente importantes para o setor, como o Dia dos Namorados. Porém, sabemos que nunca poderemos descuidar das medidas de prevenção contra a covid-19”, argumenta. O setor de construção civil também está com esperança. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF), Dionyzio Klavdianos, apenas uma má administração pode piorar a situação. “Se a economia como um todo aumentar, a construção civil costuma ficar acima da média. Então, as expectativas estão positivas”, diz.

Na avaliação de Carlos Aguiar, 65 anos, dono da loja de materiais de construção KSA Home Center, em Taguatinga Norte, o setor seguirá a tendência de avanço nas vendas no segundo semestre do ano. “É sempre o ponto alto para o segmento dos materiais de construção, porque, nos primeiros meses, há fatores como pagamento de IPTU, IPVA e de matrículas e materiais escolares, além das chuvas”, explica. O lojista também destaca o papel da vacinação. “A cada dia que a campanha avança, os problemas diminuem e as pessoas têm mais sensação de segurança”, aponta.

Cautela

O presidente do Conselho Regional de Economia do DF, César Bergo, considera que, durante o período de pandemia, os setores que mais sofreram foram bares, restaurantes e hotéis. “Construção civil e varejo tiveram resultados mais positivos, até pelas obras que estão em andamento e o modelo de venda”, completa. Para ele, caso não haja mudança no cenário da pandemia e da imunização, a economia local voltará a ter resultados positivos em setembro. “É neste período que a vacinação deve estar mais avançada e atingir mais pessoas laboralmente ativas”, comenta. Porém, o especialista pede cautela. “Até lá, não podemos fazer nada de errado, ou pode acontecer a mesma coisa que ocorreu no primeiro semestre, quando esperávamos uma recuperação que não veio”, completa.

Essa recuperação só será possível, segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), José Aparecido da Costa, graças à flexibilização dos horários de funcionamento e aos pacotes econômicos do GDF. Além disso, os resultados de datas comemorativas animam. “A retomada é lenta, mas o Dia das Mães foi bom e temos boa expectativa para o Dia dos Namorados e Dia dos Pais”, analisa. O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF), Sebastião Abritta, também acredita na melhora, mas afirma que o varejo, principalmente os pequenos empresários, temem novas restrições. “Alguns trabalham com estoque menor por medo de perderem os investimentos”, diz.

Medidas do governo

Ainda de acordo com o economista César Bergo, caso o cenário otimista não se concretize, cabe ao governo, local e federal, adotar medidas acertadas para manter os setores econômicos animados. Além disso, ele considera que os empresários precisam acompanhar os sinais de mudança da economia. “Ninguém aguenta ficar muito tempo fechado, isso é fato. Porém, nunca mais o cenário voltará ao que era antes, e os setores precisam acompanhar. Adotar novas formas de venda e de trabalho para sobreviverem”, analisa.

O secretário de Economia do DF, André Clemente, afirma que a pasta está em diálogo com o setor produtivo e realiza estudos do cenário econômico para buscar ações e soluções que permitam gerar emprego, renda e crescimento econômico mesmo durante a pandemia (leia Três perguntas para).