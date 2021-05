Mais uma vítima de feminicídio

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um crime bárbaro e ainda com poucas explicações. A empresária Karla Pucci, 47 anos, era conhecida pelo jeito alegre, carinhoso e simpático. Sem chances de defesa, ela foi brutalmente assassinada a pedradas na funerária em que trabalhava, na Quadra 9 do Paranoá. O principal suspeito é o namorado, Valdemar Sobreiro Nogueira, 46 anos, com quem se relacionava havia seis meses. Eles se conheceram por meio das redes sociais e, além de trabalharem, moravam juntos.

O crime é investigado como feminicídio pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Foragido, o homem é visto pelos amigos e parentes da vítima como misterioso. Ele chegou da Bahia há pouco tempo e não tem familiares no Distrito Federal, segundo relatam testemunhas. “Sei que ele é baiano, mas não foi muita coisa que eu ouvi dizer dele”, conta a empregada doméstica Silvia Letícia Nascimento, 48 anos, amiga da vítima. “Ela só falava que era muito carinhoso, muito amável. Mas a gente não o conhecia. Ela nunca reclamou de agressão. Não sei por que ele fez isso”, lamenta.

O corpo da empresária foi encontrado sem roupa, em um quarto da funerária, pelo próprio filho, por volta das 14h40 de ontem. Valdemar está foragido e é o principal suspeito, pois aparece nas câmeras de segurança da loja conversando com Karla momentos antes do crime.

Não houve discussão ou agressão antes da morte. Em seguida, a mulher entra em um quarto e Valdemar vai atrás. Em um intervalo de cinco minutos, o homem sai, tira a camisa suja de sangue, a deixa no sofá, troca de roupa e vai embora. Ele não levou dinheiro ou pertence do local.

De acordo com informações da polícia, a mulher foi atingida na nuca por uma pedra de amolar faca que estava na copa do estabelecimento. O crime teria acontecido por volta das 18h de sábado. Os dois moravam na mesma casa, em Sobradinho dos Melos, condomínio do Paranoá e, no dia do crime, estavam de plantão na funerária. Agora, os investigadores tentam encontrar o autor. A suspeita é que ele tenha ido para a Bahia. Ele não tem passagens pela polícia.

Karla Pucci estava separada de outro homem contra quem tinha uma medida protetiva. Segundo informações obtidas pelo Correio, ele é proprietário de outra funerária também no Paranoá. Ela deixa dois filhos adultos.

Namorado misterioso

A fiscal de caixa Gilda Chrisóstomo, 40 anos, amiga da vítima, conta que o relacionamento do casal era conturbado, mas que Karla não falava sobre os motivos dos desentendimentos. “Nesses tempos, tive pouco convívio com ela. Eles tinham idas e vindas muito estranhas. Não tínhamos muito tempo para conversar sobre isso, mas eles brigavam, sim”, afirma. No entanto, a mulher nunca relatou agressões. “Nada de violência”, diz.

Gilda se emociona ao falar da amiga e lamenta a morte trágica. “Muito querida, amada e boa. Estou sem palavras por perder uma pessoa assim. Uma amiga, uma pessoa que sempre estava presente. A última vez que eu a vi foi quando eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, mais ou menos uns 20 dias atrás. Lembro que ela estava feliz da vida”, emociona-se.

Quem também não consegue descrever a tristeza pela morte de Karla é a amiga e vizinha Rivanilda Bezerra da Silva, 44 anos. A manicure afirma que a vida do namorado da vítima era pouco conhecida e não consegue entender o que pode ter acontecido. “Ele veio trabalhar com ela agora. Sei que ele veio da Bahia, não era daqui. Eles eram entre idas e vindas”, diz.



Para saber mais

Entenda as principais determinações da Lei do Feminicídio no Brasil

Criação

O feminicídio foi introduzido no Código Penal em 2015, pela Lei nº 13.104, e trouxe a figura penal específica do homicídio cometido contra a mulher, em razão da condição de gênero. É o assassinato de mulher por desprezo, discriminação ou aversão ao gênero feminino. Por isso, nem todo assassinato de mulher pode ser enquadrado como feminicídio. É um dos casos de crimes que vão a júri popular.

Qual é a pena?

Trata-se de um homicídio qualificado pelo menosprezo à condição feminina. A pena é de até 30 anos, podendo ter aumento de um terço até a metade, caso o crime seja praticado contra mulher grávida ou três meses após o parto; contra mulher menor de 14 anos ou maior de 60 anos; contra mulher com deficiência ou doença limitante; ou ainda quando praticado na frente de ascendentes ou descendentes das vítimas. Se o crime também for praticado em descumprimento de medidas protetivas, haverá aumento de pena de um terço até a metade.

Existe indenização para a família?

É possível discutir uma certa indenização contra o Estado, quando a mulher ou seus familiares esgotaram as tentativas e as medidas oferecidas pela legislação e, mesmo assim, o Estado, por sua culpa, omissão ou negligência, não conseguiu proteger a vida dessa mulher. Não é uma situação pacífica, mas é possível uma demanda judicial contra o Estado, por danos morais e materiais, uma vez que é um dever constitucional do Estado zelar pelo bem-estar, pela integridade e pela segurança de todos. Quando o Estado falha na prestação desse dever, mesmo tendo a vítima se assegurado de todos os mecanismos legais de proteção, é possível a responsabilização civil.

Fonte: Hanna Gomes, advogada criminalista



Memória

Veja casos de feminicídios que chocaram o DF em 2021

Larissa Nascimento

Em 9 de maio, Larissa Nascimento, 22 anos, foi assassinada pelo companheiro no Itapoã. Ela tinha um bebê de apenas 8 meses.

Karla Roberta

A dona de casa Karla Roberta Fernandes Pereira, 38 anos, foi degolada pelo marido e teve o corpo encontrado por um catador de latinhas, em um matagal de Santa Maria, em 25 de abril. Karla deixou três filhos de menos de 18 anos.

Tatiane Pereira

Aos 41 anos, a diarista Tatiane Pereira foi espancada até a morte pelo marido, no Paranoá. O crime aconteceu em 12 de abril. Ela deixou quatro filhos.

Evelyne Ogawa

A radialista Evelyne Ogawa, 38, foi assassinada pelo marido, com quem se relacionava havia quatro anos, em 26 de março deste ano, em casa, em Samambaia. Segundo o laudo do IML, ela morreu por asfixia.

Isabel Ferreira Alves

Isabel Ferreira, 37 anos, morreu após ser atingida com uma facada no tronco, em casa, na QNN 3 de Ceilândia Norte. O crime aconteceu em 8 de janeiro.



Peça ajuda

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

102 Sul (Estação do Metrô),

Ceilândia e Planaltina

De segunda a sexta-feira,

das 8h às 18h

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

Entrequadra 204/205 Sul, Asa Sul

Telefone: 3207-6172

QNM 2, Conjunto G, Área Especial, Ceilândia Centro

Telefone: 3373-6668 | 99117-3406