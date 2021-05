Capital S/A

SS Samanta Sallum

"A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo planos"

John Lennon



Dobo Studios e Coworking no Lake Side

O empreendimento Lake side, no SHTN, traz novidades. A Dobo Studios, que tem a maior estrutura do Centro-Oeste em tecnologia usada no serviço de live streaming em 4k, se instalou no local. Conta com 60 m² de painel led de alta resolução e internet avançada de 1G de upload para oferecer todo o suporte necessária a eventos on-line. Ao todo, são 550m² de estúdio. E tem também o Dobo Coworking com opções de salas de reunião privativas, cabines individuais, hotdesk (estações de trabalho) e, no mesmo ambiente, lanchonetes, restaurantes, academia e lojas comerciais.



Opções de serviços a menor custo

Segundo o proprietário, Felipe Sarkis, o Dobo vem para trazer um ponto a mais de conforto, com espaço de negócios, trabalho e networking. O diferencial é mais praticidade e estrutura por menor custo. “Tudo o que a pessoa precisa ela encontra aqui. Não precisa sair do local para nada. Os miniestúdios, por um preço mais em conta, oferecem a mesma qualidade de uma superestrutura. É um novo mercado para atender tanto demandas de empresas quanto desse nicho de influenciadores”, diz Felipe Sarkis.



Aplicativo Proteja-se será lançado hoje

A população do Distrito Federal vai ganhar, hoje, mais uma ferramenta para denunciar violações de direitos contra mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiências e demais grupos em situação de vulnerabilidade. O aplicativo Proteja-se é resultado de uma parceria do GDF com o Disque 100 e o Ligue 180, os canais de denúncias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).



Ponto de Encontro das Mulheres Hipercriativas

A administração regional da Candangolândia foi a primeira a inaugurar um local de apoio às alunas que querem se inscrever e acompanhar os cursos de capacitação do projeto Mulheres Hipercriativas, uma parceria da Secretaria da Mulher e da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). A meta é capacitar 4 mil mulheres de todo o Distrito Federal e Entorno.



Cursos gratuitos e on-line

As administrações regionais se tornarão pontos de encontro do projeto que oferece cursos on-line e gratuitos. Até junho, serão inaugurados espaços nas administrações do Cruzeiro; São Sebastião; Paranoá; Estrutural; SIA; Ceilândia; Vicente Pires e Guará.



Computadores e internet

O Ponto de Encontro das Mulheres Hipercriativas oferece uma sala destinada à orientação da gestão empreendedora e contará com computadores com acesso à internet, impressora, televisores, mesas de reunião. Tudo para garantir que as alunas possam assistir às aulas virtuais — tanto aquelas que serão ao vivo e com hora marcada, como ter acesso aos materiais gravados de cada oficina.



Atingidas pela pandemia

“Sabemos que, durante a pandemia, as mulheres foram muito atingidas, já que muitas trabalham no setor de serviços. Muitas não têm computador ou internet em casa. Então, pensamos em criar esses espaços e oferecer 32 cursos na área de economia criativa”, aponta a secretária da Mulher no DF, Ericka Filippelli.



Sabin apoia cartilha de proteção à criança

Elaborada pela OAB/DF, o Instituto Sabin apoiou a impressão da cartilha comemorativa dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A semana passada marcou a data Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil (18 de maio). Cerca de 700 cartilhas serão distribuídas em localidades como a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) — onde constam três ludotecas do Sabin —, no Hmib e no Hran.