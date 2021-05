Mais de 398 mil infectados

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)





Com 735 novos casos notificados em 24 horas, o Distrito Federal acumula o total de 398.450 diagnósticos positivos para a covid-19, de acordo com boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde. Desses, 382.067 (95,9%) estão recuperados e 8.466 (2,1%) morreram. A maior parte dos infectados tem entre 30 e 49 anos. Entre os óbitos registrados na capital federal, 712 são de pacientes residentes em outras unidades da Federação, mas que estavam internados em Brasília. A maior parte deles morava no Entorno, em Goiás.

Apenas ontem foram registradas 16 mortes, nove mulheres e sete homens. Dessas vítimas, quatro não tinham comorbidades. As demais sofriam de distúrbios cardiovasculares ou metabólicos, imunossupressão, obesidade e pneumatia.

A letalidade no DF é de 2,2%, o que indica que a cada 100 infectadas pelo novo coronavírus na capital, duas morrem. A maioria corresponde a pessoas com 80 anos ou mais. Já a mortalidade, que indica o número de óbitos em relação a toda a população, é de 254 por 100 mil habitantes.

Vacinação

Começa hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra covid-19 no DF. Profissionais de saúde que têm registro em conselhos de classe ou entidades representativas — como biologia, nutrição, educação física, psicologia, enfermagem, entre outros — podem se dirigir a um dos pontos de vacinação selecionados pela Secretaria de Saúde para atender a esse grupo. A lista atualizada está disponível em www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao.

Ao todo, a pasta disponibilizou 15 mil novas vagas destinadas a esses trabalhadores, que precisaram fazer cadastramento prévio pela internet. A escolha das categorias profissionais foi definida a partir de critérios técnicos pelo Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, segundo a secretaria, e a vacinação ocorre por fases. Novas vagas serão abertas a partir do recebimento de mais vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Também seguem sendo vacinadas contra a doença pessoas com 60 anos ou mais e gestantes e puérperas com comorbidades. Para esses grupos, não é necessário agendamento.

Aglomeração

Mesmo com o alerta para os riscos de contaminação pela covid-19, a reportagem presenciou vários pontos de aglomeração no Parque da Cidade. No Ana Lídia, por exemplo, muitos adultos e crianças que brincavam no espaço não usavam máscara — medida essencial para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus.