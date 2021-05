CB Correio Braziliense

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) acaba de lançar um edital para seleção de pesquisadores bolsistas. O Edital 6/2021 estabelece diretrizes para chamadas públicas específicas para bolsistas que atuem em projetos propostos por órgãos e entidades da administração pública distrital que buscam soluções para suas demandas. O novo edital é voltado para pessoas que estejam cursando ou que tenham concluído graduação ou pós-graduação e que queiram complementar sua formação. A íntegra do Edital de Seleção de Pesquisadores Bolsistas (06/2021) está disponível no site da FAP-DF (www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2021)

Direito Legislativo

Grandes personalidades do cenário jurídico nacional, como o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o procurador da Fazenda Nacional, José Levi, participarão do I Congresso On-line de Direito Legislativo, organizado pelo IMP Concursos. Totalmente on-line e gratuito, o congresso acontecerá de hoje (24) a quarta-feira (26) e será destinado a advogados, servidores públicos, estudantes de direito, ciência política e áreas afins, além de concursandos que se preparam para certames do Poder Legislativo. Para inscrições e mais informações basta acessar o site do IMP online.

Cursos gratuitos

A Escola Aberta do Terceiro Setor é uma plataforma social, totalmente gratuita de capacitação a distância dos agentes da área. Nela, o interessado pode aprender como fazer uma boa gestão da sua organização e aspectos jurídicos e contábeis, além de ficar atualizado com as novidades nos campos da pesquisa e do conhecimento do setor social no Brasil. Para fazer a matrícula basta acessar o site ead.escolaaberta3setor.org.br.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece cursos de matemática básica, português e redação com professora especializada, focados em concursos, aulas de reforço e acompanhamento. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line e presencial. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconeca.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou a plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser ofertados pelo menos 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site campus.unidas.org.br Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos oferece, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Anafe

O Centro de Estudos da Anafe publicou o Edital nº 003, sobre a chamada de artigos para a 5ª edição da Revista da Advocacia Pública Federal. A publicação será lançada em novembro deste ano. Além dos advogados públicos, podem participar operadores do direito, acadêmicos da área jurídica e estudantes. O periódico objetiva reunir e expor trabalhos acadêmicos de interesse da Advocacia Pública e trazer à tona as principais questões relacionadas ao trabalho desenvolvido por seus membros. Os interessados em participar da seleção de artigos devem enviar o texto, seguindo as normas descritas no Edital de Chamada, até o dia 15 de junho próximo. Todos os materiais devem ser enviados eletronicamente por meio do site: seer.anafenacional.org.br/index.php/revista, na Plataforma SEER. Para submeter artigos, é necessário cadastro prévio na Plataforma.

Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o fim de fevereiro pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso on-line Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer, especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e noções de informática e pode ser acessado pelo canal do YouTube Luz em Movimento: www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Empreendedorismo em pauta

O Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, está novamente com inscrições abertas para o curso de extensão “Cidadão Empreendedor”. As inscrições podem ser feitas on-line através do site cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao. As aulas terão início em 7 de junho. Para mais informações: (61) 99514-5259.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abriu processo seletivo para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lendas da capital

Os jornalistas Daniel Zukko e Viviane Costa estão homenageando a cidade com a série Era Uma Vez Brasília – As Novas Lendas da Capital. São quatro episódios em formato de desenho animado que dão vida a alguns contos e causos da cidade, uma mistura de fatos históricos e fantasias. Os vídeos estão disponíveis nos canais do @minhabrasilia, @vivicosta_oficial, @brasiliashopping, @sindilegis e @clarobrasil.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 98625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Isto é Brasília

Museu Nacional de Brasília

Brasília nasceu para ser a cidade do futuro. As diversas formas dos monumentos desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer dão à capital do país ares futurísticos que vão além do planalto central. O Museu Nacional de Brasília, inaugurado no dia do aniversário do arquiteto — 15 de dezembro de 2006 — é a prova, em concreto e aço, de que o futuro chegou e se instalou por aqui.





Muitas nuvens

Umidade relativa

Máxima: 86%

Mínima: 34%

A Temperatura

Máxima: 29°C

Mínima: 18°C

(Temperatura em 10 de maio — Máxima: 26ºC e Mínima: 13°C)

(Temperatura em 24 de maio — Máxima: 29°C e Mínima: 18°C)

O Sol

Nascente: 6h30

Poente: 17h47

A Lua

Nova: 10 de junho

Crescente: 18 de junho

Cheia: 26 de maio

Minguante: 2 de junho

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA

SÃO SEBASTIÃO

Morro da Cruz: chácaras Buritis nº 18, 19, Jurandir, Alinca, Cristal, 8, 9, 10-B, 11, 12, 44, 47, das 8h40 às 13h.

GRITA GERAL

ÁGUAS CLARAS

ESTACIONAMENTO IRREGULAR DE CARROS

O estacionamento de veículos fora das vagas se tornou um problema recorrente nas ruas de Águas Claras. Na última terça-feira (18/5), o morador da região André Ricardo, 51 anos, flagrou um carro parado de forma irregular na Rua 16 Norte. “Eu estava indo ao BRB por volta de 12h30, quando vi o carro parado bem na delimitação do cadeirante, onde a calçada tem o meio fio rebaixado. Eu até fiquei esperando para ver se passava alguma viatura para avisar sobre o carro”, relatou. O professor também conta que vários moradores têm reclamado dos veículos estacionados em cima das calçadas no Parque de Águas Claras, principalmente nos sábados e domingos.

» A coordenação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Oeste do Detran-DF respondeu que está ciente da situação e vem atuando com regularidade em Águas Claras para combater a prática de estacionamento irregular. “Somente na última semana, foram 56 autuações desse tipo em vários pontos da cidade”, informou. Sobre a demanda referente ao Parque de Águas Claras, o Departamento esclareceu que está em contato com a administração do Parque e da cidade para evitar que tais irregularidades ocorram. “Além disso, a Diretoria de Educação está com uma ação educativa, durante todo o mês de maio, sensibilizando condutores sobre os prejuízos causados pelo estacionamento irregular, e Águas Claras é uma das cidades que estão na programação para os próximos dias”, complementou o órgão.



GUARÁ 1

BURACOS NO GUARÁ

Um buraco na entrada de acesso à QE 2 do Guará I está incomodando o militar aposentado Fernando Fernandes de Almeida, de 63 anos. “Na entrada de acesso à QE 2, próximo ao Bloco I tem um buraco grande e perigoso que está virando cratera. A Novacap finge que não vê, e esse problema se repete cada vez que chove”, reclamou o morador da região.

» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) esclarece que é uma empresa executora e não trabalha com fiscalização. “A atuação da empresa ocorre quando os órgãos, como as administrações regionais, enviam demandas para execução”, informou a companhia. A Administração Regional do Guará respondeu que vai encaminhar uma equipe para o serviço de tapa-buraco. “O órgão atua em parceria com a Companhia Urbanizadora Nova Capital (Novacap), que já utilizou, só neste ano, 167,98 toneladas de massa asfáltica na operação tapa-buraco”, esclareceu. O órgão informou também que o registro dos casos podem ser feitos na Ouvidoria pelo 162, via site www.ouv.df.gov.br ou pelo aplicativo e-Cidades.