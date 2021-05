Eixo capital

AD Ana Dubeux

Acostumado aos embates e debates da vida pública, o político mais longevo do país, José Sarney, 91 anos, fez alguns pactos consigo mesmo: não dar palpite no governo de sucessores e não revelar conversas entre ex-presidentes, como a que teve recentemente com Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda assim, não se furta a analisar o país à luz da pandemia. Sabe que a sobrevivência da espécie humana só será possível com uma convivência mais harmoniosa e equilibrada com a natureza. Que a pandemia trouxe a certeza de que a humanidade não suporta a imensa desigualdade entre os que têm quase nada e os que têm quase tudo. “Não podemos aceitar que pessoas passem fome, sejam vítimas de violência, sofram discriminações terríveis enquanto uns poucos não saibam o que fazer com o que têm, vivam num niilismo e num luxo desenfreado”, reflete, nesta entrevista à coluna.

Na companhia dos livros, Sarney vive o isolamento em Brasília, cidade que ele considera hoje uma das mais confortáveis do mundo para se viver. “Fui um dos primeiros parlamentares a mudar-me para Brasília e, desde então, fora os anos em que governei o Maranhão, aqui vivo. Fora o primeiro momento — em que saímos das nuvens vermelhas da poeira das obras para o verde das superquadras — , o que vi foi a cidade se transformar numa das grandes cidades brasileiras”, diz.

Sobre o Brasil, entre tantos desafios, aponta alguns urgentes: “Pensar na imensidão do número de vítimas é uma dor que revolta e sufoca. Então temos que bater em duas teclas: ajuda à sobrevivência, a superação da fome e do desespero; e emprego, emprego e emprego”. Sarney vê caminho promissor numa reforma política que tenda ao parlamentarismo.

Aposta na ciência como o fio condutor de qualquer governo neste momento e vê na coletividade o caminho para sair da crise. “A pandemia nos torna a todos vulneráveis, sem discriminar fortuna, poder, cor. Ao mesmo tempo, ela só tem uma maneira efetiva de ser combatida, que é a solidariedade.”



Como a pandemia pode reforçar os valores humanistas da sociedade?

A pandemia nos torna a todos vulneráveis, sem discriminar fortuna, poder, cor. Ao mesmo tempo, ela só tem uma maneira efetiva de ser combatida, que é a solidariedade. Precisamos todos agir com o pensamento na coletividade, seja ao tomar as medidas e precauções de isolamento, distanciamento, uso de máscaras, higiene etc., seja inclusive na vacinação, que só faz realmente efeito se atingir a todos.

Ao igualar os homens, traz a todos os grandes valores da sociedade ocidental, inspirados no cristianismo — por mais agressivas contra a Igreja que tenham sido a Revolução Francesa, a Revolução de 1917, no fundo, tanto os homens do terror quanto os marxistas tinham como inspiração a igualdade e a fraternidade, que são expressões do amor ao próximo.

A pandemia nos mostra também a futilidade da acumulação de supérfluos, a precariedade do individualismo, o risco de desafiarmos a natureza, e tudo isso deve nos fazer dar mais importância ao que (o papa) Paulo VI exprimiu como “ser mais, em vez de ter mais”.

É possível ter um olhar poético diante deste momento difícil?

A poesia tem em seus fundamentos a narrativa dos grandes desafios, como foi o caso da Ilíada ou da Eneida. Dante foi buscar Virgílio para fazer a travessia do Inferno para o Paraíso, na Divina Comédia. Então um tema poético é o trágico, o impacto do inevitável.

Mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos faz ter uma vida mais introspectiva, mais voltada para as relações pessoais, e pode ser assim uma grande fonte de lirismo.

O que mudou na sua rotina neste ano de pandemia?

Eu passei uma parte importante da minha vida, dedicada à política, interagindo com outras pessoas, em encontros pessoais ou reuniões de grupos, fosse no Parlamento, fosse no Executivo. Mesmo depois que deixei a política, minha rotina sempre foi passar parte do dia em meu escritório, recebendo pessoas — e tratando de uma grande variedade de assuntos.

Com a pandemia, passo a maior parte do meu tempo em casa, com a família e com esse grande amigo de toda a minha vida, que é o livro.

Como ficam as grandes questões da humanidade no pós-pandemia?

A humanidade tem um grande desafio, que é o seu convívio com a natureza. Se não encontrarmos — e rapidamente — um ponto de equilíbrio, seremos varridos, como já o foram tantos milhões de espécies, da face da Terra.

Mas não podemos ignorar também a gigantesca desigualdade que existe entre os que tudo têm e os que nada têm, tão forte globalmente quanto em nosso país. Não podemos aceitar — são coisas que eu disse há mais de 30 anos, nas Nações Unidas, falando em nome do Brasil — que pessoas passem fome, sejam vítimas de violência, sofram discriminações terríveis enquanto uns poucos, em uns poucos países, não saibam o que fazer com o que têm, vivam num niilismo e num luxo desenfreado.

O momento exige resiliência e ativismo solidário. Pessoalmente, se engajou em alguma atividade coletiva — a distância?

Você sabe que eu dei a minha contribuição na busca da justiça social e da democracia. Agora é a vez de outras gerações.

Que ensinamento este momento nos deixa?

O de que o homem tem que ser mais humilde diante do desconhecido e mais solidário.

O senhor é praticamente um candango. Como viu a evolução da cidade?

Realmente, creio que sou dos últimos sobreviventes dos que viram a cidade nascer. Fui um dos primeiros parlamentares a mudar-me para Brasília, e desde então, fora os anos em que governei o Maranhão, aqui vivo.

Fora o primeiro momento, em que saímos das nuvens vermelhas da poeira das obras para o verde das superquadras, o que vi foi a cidade se transformar numa das grandes cidades brasileiras. Aquela coisa que existia de as pessoas a classificarem de impossível de viver e aqui virem para passar dois ou três dias na semana, voltando para os grandes centros, desapareceu, e hoje há aqui todo ou mais conforto que em qualquer das capitais do mundo.

Como vê a perda de tantos brasileiros para a covid-19?

A perda de cada vida é uma tragédia, não só para a sua família como para o país. Infelizmente, todos já passamos, a esta altura, por viver a pandemia como uma tragédia familiar, pela perda de um parente ou amigo muito próximo. Pensar na imensidão do número de vítimas é uma dor que revolta e sufoca.

O governo federal está desempenhando o papel corretamente em relação à crise sanitária ?

Você sabe que tenho comigo mesmo o compromisso de não dar palpite no governo dos meus sucessores. O que posso dizer é que todos os governos da Terra devem se guiar, neste momento, pela ciência, pelos seus representantes, que são os médicos e pesquisadores, os que têm o domínio de como se processa a expansão deste organismo que não chega a ser vivo, mas é a morte para tantos.

Que conselho o senhor daria aos políticos das novas gerações?

No processo da Inconfidência, chega um Alferes para acusar Tiradentes e mostrar que ele estava numa conspiração, e lhe diz: “Eu aqui estou para trabalhar para ti.”; e Tiradentes responde: “Eu estou aqui para trabalhar para todos.” Creio que quem quer começar na política deve pensar nisso, pensar que a política só faz sentido para quem quer trabalhar por uma sociedade mais justa e humana.

O encontro com o ex-presidente Lula é um sinal de nova aliança?

Eu sou da velha guarda, em que se mantém a liturgia de que conversa entre ex-presidentes não se revela se não for acordado antes.

A importância da união em torno de um projeto suprapartidário para mitigar os efeitos da pandemia nos próximos anos é possível?

Creio que o Brasil tem dois desafios que precisam ser encarados por valores acima das polêmicas políticas: o primeiro é, sem dúvida, este de nos recuperarmos da perda de tantos brasileiros e dos graves efeitos de desorganização da sociedade e da economia que a pandemia causou e continua causando. Então temos que bater em duas teclas: ajuda à sobrevivência, superação da fome e do desespero; e emprego, emprego e emprego.

Depois precisamos fazer uma grande reforma política, com dois focos convergentes: o sistema de governo — temos que avançar para o parlamentarismo —, e o sistema eleitoral — temos que acabar com essa multidão de partidos, acabar com o voto proporcional uninominal, implantar o voto distrital misto, implantar a democracia partidária.

Resistir sempre e com muito humor

A vida pós-picada da vacina contra o coronavírus deve seguir rígidos padrões de cuidados. A mais irreverente e estilosa vacinada de Brasília, Mercês Parente, reforça a importância de manter-se fiel ao isolamento, ao uso de máscaras e higienização das mãos. “É atitude política e de respeito ao coletivo”, defende a arquiteta, que já tomou as duas doses e, para cada ocasião, fantasiou-se em protesto contra o negacionismo e a caretice de plantão. Seja vestida de jacaré, para ironizar a frase de Bolsonaro sobre os “efeitos” da CoronaVac, ou com um vestido cor-de-rosa com bonequinhos em sugestiva pose ao lado da sua idade, 69, Mercês faz jus aos ensinamentos de Dercy Gonçalves e Rita Lee. “O que não faltam são histórias nesses anos, causos, vidas contidas em minha existência. Mergulho nos momentos, instantes e permanências. Cheguei ao mundo para ser feliz. Quando tudo fica nebuloso, nada que uma boa gargalhada não reverbere e a vibração espante o mau agouro. Também pode ser um palavrão”, sugere Mercês, de seu apartamento na 208 Sul, onde mora desde a chegada dos pais a Brasília, em 1961.

#VivaaCiência

Nunca antes na história desse país, a ciência foi tão comentada quanto agora e, por tabela, uma eleição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) chamou tanta atenção. Nesta quinta-feira, os olhos se voltam para as eleições da nova diretoria da entidade. Dois candidatos disputam à presidência: Renato Janine Ribeiro (USP), ex-ministro da Educação; e o neurocientista Carlos Alexandre Netto, ex-reitor da UFRS.

Por dentro das forças

Policiais das forças de seguranças locais envolvidos em violência doméstica estão recebendo acompanhamento terapêutico, reflexivo e processual. A Secretaria de Segurança e o Tribunal de Justiça estão à frente do projeto inovador aqui no DF que é reconhecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança.



De olho

A polícia está na cola do maior financiador de fake news do país e dois advogados que estavam tentando fechar negócio com a Pfizer para liberar a compra das vacinas para o Brasil.



O QUE ELES DISSERAM



Em meio à pandemia, o brasiliense vem se adaptando às restrições e buscando soluções para enfrentar este momento.

“A prevenção é grande aliada da saúde. No auge da crise da covid-19, com desafios em todas as esferas da vida, fica evidente que proteger as pessoas e promover a autoproteção são compromissos dos quais não devemos nos furtar. Nós somos produtores de conhecimento científico, além da assistência em saúde, um conceito que aprendemos nessa pandemia é que usar máscaras de proteção, higienizar as mãos com frequência e manter o distanciamento físico são atitudes preventivas que realmente salvam vidas”. #NãoPareDeSeCuidar

Gustavo Fernandes,

diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês em Brasília

“Sei que pode ser trivial, mas estimular as pessoas a continuarem respeitando o isolamento pode evitar mais mortes pela covid-19. Outro ponto essencial é incentivar o uso de máscara enquanto faz caminhadas (tal como você, minhas filhas e eu — só não vai de máscara a Lola, a cachorra vira-lata, mas de ótima índole)”. #Negacionismomata

Aldo Paviani , geógrafo e professor da UnB