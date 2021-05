Covid-19: Há 6 vagas de UTI adulto na rede pública hoje (24/5)

JM Jéssica Moura

(crédito: Davidyson Damasceno/Iges-DF)

Depois da semana de estabilidade nos indicadores, a segunda-feira (24/5) começa com alta na taxa de ocupação dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para o atendimento dos casos mais graves de covid-19. Nesta manhã, a lotação dessas alas nos hospitais públicos era de 92,90%, segundo dados do painel InfoSaúde.

Isso porque há muitos leitos bloqueados: 162, das 472 vagas mobilizadas. Outros 288 estão ocupados e restam 22 livres. A situação mais preocupante é entre os leitos destinados aos adultos, principal grupo acometido pela infecção: 96,58% estão cheios. Com isso, restam seis vagas na rede pública para esses pacientes.

No caso dos leitos pediátricos, 40% estão preenchidos. Em relação aos neonatais, 25% estão cheios. Nos últimos dias, a taxa de transmissão do coronavírus R(t) no Distrito Federal está em alta e ultrapassou o valor de 1, o que indica avanço da pandemia. O governador Ibaneis Rocha (MDB) descartou a adoção de medidas de restrição neste momento.

Lista de espera

A lista de espera por uma dessas vagas, contudo, segue a tendência dos últimos dias, e está em queda. Nesta manhã, 12 pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 aguardavam por um desses leitos de tratamento intensivo.

Hospitais privados

Nos hospitais privados, os índices também são elevados: todos os dois leitos destinados ao tratamento de crianças estão ocupados. A taxa de ocupação dos leitos adultos é de 88,40%. Para esses pacientes, restam ainda 29 vagas. Na rede privada, 311 leitos de UTI para pacientes com covid foram mobilizados. Desses, 223 estão cheios e 59 estão bloqueados.