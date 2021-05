Família faz apelo para localizar idoso com Alzheimer de Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Leonardo Silverino/Arquivo pessoal)

Expedito Miguel de Sousa, 79, está desaparecido desde sábado (22/5). O morador da EQNM 23 da Ceilândia Sul saiu escondido da esposa e do filho. Ele tem Alzheimer, catarata no olho esquerdo, tem andar característico por mancar e foi visto por último usando uma camiseta branca, bermuda preta e boné vermelho.

Leonardo Silvério, 33, filho mais novo de Expedito, informou ao Correio que o pai nunca havia saído antes dessa maneira e que, geralmente, o idoso só vai sozinho até a calçada. "Não deixamos ele sair por conta do Alzheimer, mesmo tomando medicações", contou.

Segundo o caçula, por meio de divulgações do desaparecimento do pai nas redes sociais, eles tiveram a informação de que o pai teria entrado no ônibus 350, da frota São José, e descido em Sol Nascente. Testemunhas de um açougue e da Igreja Núcleo do Espírito Santo confirmaram que o idoso esteve na região, mas que teria seguido caminhando.

Nas redes sociais, Leonardo fez um desabafo "Registrei Boletim de Ocorrência (B.O.), mas a segurança do DF não nos deu nenhum retorno objetivo. Apenas cadastrou o desaparecimento. Conseguimos vídeos e pistas dele apenas pela comunidade e redes sociais. [...] A coletividade é a coisa mais forte que temos".

A família disponibiliza dois telefones para contato em caso de pistas que levem à localização do senhor Expedito Miguel: (61) 98141-6764 ou (61) 98115-5406.