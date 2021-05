Covid-19: Saúde investiga presença de cepa indiana no DF

SS Samara Schwingel

A pessoa teria tido contato com passageiro contaminado com cepa indiana no aeroporto de Guarulhos - (crédito: Matheus Adler/EM/D.A Press )

Um homem que mora na Índia e veio para o Distrito Federal está sob suspeita de infecção pela variante indiana do coronavírus. A pessoa fez uma conexão no aeroporto de Guarulhos em um voo vindo da Índia que levava uma pessoa contaminada com a cepa e, depois, desembarcou em Brasília. Ele é brasileiro, mas mora na Índia e veio pra o DF. Tanto ele, quanto o infectado estavam no voo que teria destino para Guarulhos. De São Paulo, ele veio para o DF.

A informação foi divulgada pelo secretário da Saúde do DF, Osnei Okumoto, na tarde desta segunda-feira (24/5), em coletiva no Palácio Do Buriti. Segundo ele, o paciente está sendo monitorado pela equipe da pasta e não teve contato com outras pessoas depois que desembarcou na capital federal.

“Fomos na residência da pessoa e colhemos material para o Rt-pcr, que sai amanhã. Ele não apresenta nenhum sinal nem sintoma de covid“, disse Osnei.

O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, também presente na coletiva, reforçou que, até o momento, não há confirmação da cepa indiana no DF. Além do exame feito, nas próximas duas semanas, o GDF vai acompanhar o paciente e realizar mais dois exames.