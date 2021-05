IFB oferece consultoria e oficinas gratuitas para pequenos negócios

AD Alice Dias*

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas, até esta terça (25/5), para o projeto de empreendedorismo. As atividades serão em formato de consultoria e oficinas e o programa conta com sete propostas para seleção do empreendedor: "Marketing é tudo", "Limão Limonada, "Acelera", "Estratégico", "Help", "Manter" e um específico para "Resíduos Sólidos" Os projetos "Marketing é tudo", "Acelera" e "Estratégico" serão apenas em formato de oficinas. Os projetos "Help" e "Manter" serão consultorias. O projeto "Resíduos Sólidos" tem parte oficina e parte consultoria.

O programa do IFB atenderá até cinco empresas, com início das atividades em junho de 2021 (duração de seis meses), com exceção do projeto "Marketing é tudo", que não haverá limites para inscrições. O Pró-Reitor de Extensão e Cultura do IFB, Paulo Wanderley, explica que qualquer micro empreendedor pode se inscrever. “Podem ser inscrever Micro e Pequenas Empresas e Micro Empreendedores Individuais, que quiserem se capacitar ou receber consultoria para remodelagem de modelo de negócio que tenha sido prejudicado pela pandemia causada pela covid-19”, afirma.

As oportunidades variam para que os empreendedores possam receber consultoria por meio de projetos e oficinas, em diferentes segmentos do mercado. Tais como agricultura, moda, idiomas, tecnologia, gastronomia, manutenção eletrônica, equipamentos biomédicos, saúde e sustentabilidade.

O "IF Empreendedor" é voltado para prestadores de serviços, agricultores, professores, artesãos, designers e especialistas na área de estética, saúde e beleza, como "personal trainers" e cuidadores de animais. As inscrições das empresas devem ser feitas através do formulário digital disponível via link. Informações no site.



