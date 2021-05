CB Correio Braziliense

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica, português e redação com professora especializada com foco em concursos e aulas de reforço e acompanhamento. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line e presencial. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.





Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso on-line Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e que tenham noções de informática. Acesso pelo canal do YouTube Luz em Movimento: https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.



Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Cidadão Empreendedor

O Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, está novamente com inscrições abertas para o curso de extensão “Cidadão Empreendedor”. As inscrições podem ser feitas on-line pelo site http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/. As aulas começam em 7 de junho. Para mais informações: 9 9514-5259.



Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.



Lendas da capital

Os jornalistas Daniel Zukko e Viviane Costa estão homenageando a cidade com a série Era Uma Vez Brasília – As Novas Lendas da Capital. São quatro episódios em formato de desenho animado que dão vida a alguns “contos” e “causos” da cidade, e misturam fatos históricos com fantasia. Os vídeos estão disponíveis nos canais do @minhabrasilia, @vivicosta_oficial, @brasiliashopping, @sindilegis e @clarobrasil.



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.



Empreendedorismo

O Instituto Federal de Brasília recebe, até hoje, inscrições de micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais para participarem do programa “IF Mais Empreendedor”, totalmente gratuito para a remodelagem de negócios, considerando os impactos da pandemia em diferentes setores. As atividades serão em formato de consultoria e oficinas. O programa conta com sete propostas para seleção do empreendedor: “Marketing é tudo”, “Limão Limonada”, “Acelera”, “Estratégico”, “Help”, “Manter” e um específico para resíduos sólidos. As inscrições das empresas devem ser feitas por formulário digital, disponível em https://form.jotform.com/211417201472039. Informações em www.ifb.edu.br.



Pesquisadores bolsistas

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) acaba de lançar um edital para seleção de pesquisadores bolsistas. O Edital 06/2021 estabelece diretrizes para chamadas públicas específicas para bolsistas que atuam em projetos propostos por órgãos e entidades da administração pública distrital. O novo edital é voltado para pessoas que estejam cursando ou que tenham concluído graduação ou pós-graduação e que queiram complementar sua formação. A íntegra do Edital de Seleção de Pesquisadores Bolsistas (06/2021) está disponível no site da FAP-DF (http://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2021/)

Projetado por Niemeyer

Símbolo da arquitetura modernista, o Brasília Palace foi projetado por Oscar Niemeyer e conta com obras do artista Athos Bulcão. O hotel está localizado às margens do Lago Paranoá e próximo ao Palácio da Alvorada.

ASA NORTE

DESCASO COM PARQUINHO

O abandono do parquinho da Quadra 408 Norte incomoda os moradores da região. A presidente da associação de moradores da quadra, Renata Florentino, de 36 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar da situação e pedir uma solução para o problema, que existe há mais de um ano. “O parquinho continua oferecendo risco para as crianças. Os brinquedos estão bem danificados e o local está tomado por cupinzeiros e formigueiros dentro das madeiras e do gramado. Quando é que vão arrumar o alambrado e retirar os brinquedos quebrados que oferecem risco?”, questionou a moradora.



» A Administração Regional do Plano Piloto respondeu que reitera as informações fornecidas no mês passado para a coluna: que as reformas de parquinhos infantis aguardam o encerramento do processo licitatório da Novacap. O órgão informou também que realizou um diagnóstico situacional da capacidade instalada dos mais de 254 parquinhos infantis implantados no Plano Piloto. “A administração está na fase de captação dos recursos orçamentários necessários para a substituição gradual desses equipamentos de lazer e recreação”, alegou. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) esclareceu que a licitação foi concluída. “As atas de registro de preço estão vigentes aguardando recursos para realizar a contratação e iniciar as manutenções”, disse.



GAMA

PROBLEMAS DE ENERGIA



A estudante Geyseanne Renato, 29 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre as quedas de energia e problemas nos postes de iluminação pública na Quadra 16, do Setor Leste do Gama. “Eu não sei se o problema é porque a quadra foi uma das primeiras no Gama, e a instalação de energia é antiga. As quedas são constantes, inclusive na última até queimou alguns aparelhos da minha casa. Outro problema são os postes de iluminação pública; há um sem luz em frente à minha casa. Eu tive de colocar um refletor para tentar resolver a situação. Liguei diversas vezes na CEB, que até veio, mexeu, mas nada foi consertado. Eles chegaram a fazer a manutenção em um outro poste, que fica a duas casas depois da minha, mas ele voltou a queimar”, conta a moradora.



» A equipe de manutenção da CEB Iluminação Pública e Serviços informou que esteve no local e realizou os reparos necessários.