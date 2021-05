Semana serÃ¡ mais fria no DF

C » CAROLINE CINTRA

Após dias de calor em todo o Distrito Federal, a temperatura deve cair nesta semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quem precisar sair de casa deve se precaver e também levar os guardas-chuvas. Hoje, o céu ficará nublado e há previsão de chuvas em áreas isoladas da capital. A mínima, de 14ºC, deve ser registrada entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. A máxima deve ficar em 29ºC, no período mais quente do dia.

O meteorologista Cléber Souza fala sobre a chegada e permanência do frio na capital federal. “Há uma frente fria vinda da região Sudeste, passando pelo Centro-Oeste e trazendo essas temperaturas mais baixas”, explica. Com o frio e a timidez do sol, especialmente durante a manhã, a umidade relativa do ar subiu. Hoje, ela varia entre 95% e 40%. Na última semana, o índice chegou a 25%, quando o Inmet emitiu um aviso de estado de atenção.

Mesmo que a previsão para os próximos dias seja de mais frio, o recorde da semana passada não será batido. Na quinta-feira, o DF registrou a madrugada mais fria do ano, com mínima de 8,7ºC, em Planaltina. A queda ocorreu devido a uma massa de ar fria subártica — clima caracterizado por invernos longos —, favorecida pela baixa umidade de ar características da região nessa época do ano. “A passagem dessa massa de ar fria, vinda do Rio Grande do Sul, não atingiu todo o continente; foi uma passagem rápida. Sendo assim, a mínima nos próximos dias fica em torno dos 16ºC. Não deve chegar a muito menos que isso”, destacou o meteorologista.

Mercado aquecido

Gerente de uma loja de cama, mesa e banho do Boulevard Shopping, na Asa Norte, Nilce Rodrigues explica que a procura por edredons cresceu bastante desde o início de maio. “Com o Dia das Mães e os dias mais frios, tivemos uma melhora nas vendas, cerca de 50% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. A nossa expectativa é de que, caso o frio chegue de vez, as vendas continuem em alta”, acredita.

