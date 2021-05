Capital S/A

SS Samanta Sallum

Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora,

as amizades aumentam. O mundo exterior reflete o universo interior.

Mahatma Gandhi



Padre cria a pastoral do empreendedor e lança livro

Ser de Deus é rentável? O poder da fé na vida do empreendedor é o livro que frei Rogério Soares acaba de publicar para ser referência espiritual a pequenos e grandes empresários que enfrentam os desafios na pandemia. Há 10 anos, ele incluiu o atendimento a empreendedores na lista de prioridades às quais se dedica. A iniciativa levou à criação de uma pastoral presente em mais de 70 cidades de todo o país. O lançamento foi na semana passada com a presença de vários empresários e também do secretário de Economia do DF, André Clemente.

Algo além de lucro

O frei, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na 615 Sul, aponta a importância do empreendedorismo como alternativa para combater a pobreza e garantir dignidade. Ele tem o intuito de apoiar empreendedores que creem na existência de algo que vai muito além do lucro. “Acredito em empresas altamente lucrativas e ao mesmo tempo em empreendedores tementes a Deus, uma coisa não exclui a outra, nem deve”, pontua.



Em busca de prosperar

Numa linguagem simples, o texto recorre a passagens bíblicas para mostrar a sabedoria de empreender com segurança e pés no chão. Ao longo dos capítulos, o autor responde a perguntas frequentes que fazem parte da rotina de quem decide abrir um negócio: ganhar dinheiro, lucrar, prosperar, é de Deus? Como aliar bem-estar, felicidade e valores com lucratividade? Deus espera de mim a multiplicação daquilo que Ele me concedeu?



Participação em live

Amanhã, às 16h, o frei Rogério participa de uma live sobre o livro e a pastoral, que tem também uma escola de empreendedorismo. O evento foi organizado especialmente pela Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio no DF. É para todos, independentemente da religião, pois a mensagem está baseada no cristianismo. O livro é da Editora Angelus e pode ser adquirido pelo site da Livraria Loyola.



CNI investe na aceleração corporativa

Para dar suporte ao setor industrial brasileiro dentro do cenário de rápidas mudanças da nova economia, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) trouxe a Cotidiano Aceleradora de Startups para uma rodada de consultorias e práticas que apoiarão o direcionamento de produtos da área de inovação.



Soluções na era digital

A Cotidiano usou todo seu know-how com startups na orientação da adoção de metodologias para solução de problemas na era digital. Como as startups são um mar de boas ideias e inovação, muito do que já é feito por elas também pode servir para grandes empresas e indústrias. Esse apoio é chamado de aceleração corporativa. Para André Fróes, CEO da Cotidiano, organizações acertam ao preparar suas equipes para a nova realidade do mercado.



Meitools

Um exemplo da importância do processo foi a maturação de uma ferramenta interna usada pela CNI chamada Meitools. Os consultores ajudaram a melhorar o produto já criado pela entidade. O projeto durou 12 semanas e envolveu 16 profissionais. A MEI (Mobilização Empresarial pela Inovação) Tools é uma ferramenta que fornece informações sobre tudo que há de mais inovador no mercado, promove o networking entre parceiros, além de dar suporte às empresas e iniciativas de pesquisa impactadas pela crise provocada pela covid-19.



Remodelagem de negócios na pandemia

O Instituto Federal de Brasília (IFB) recebe até hoje inscrições de micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais para participarem do programa “IF Mais Empreendedor”, totalmente gratuito para a remodelagem de seus negócios, considerando os impactos da pandemia em diferentes setores.

Limão Limonada

As atividades serão em formato de consultoria e oficinas, e o programa conta com sete propostas para seleção do empreendedor: “Marketing é Tudo”, “Limão Limonada”, “Acelera”, “Estratégico”, “Help”, “Manter” e uma específica para resíduos sólidos.



Inscrições

O programa do IFB atenderá até cinco empresas, com início das atividades em junho de 2021 (duração de seis meses), com exceção do projeto Marketing é Tudo, que não haverá limite de vagas. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário digital disponível em https://form.jotform.com/211417201472039. Informações em www.ifb.edu.br.