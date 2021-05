Mais de 6 mil oportunidades

CB Correio Braziliense

Concursos públicos pelo Brasil estão com mais de 6 mil vagas abertas. São oportunidades de níveis fundamental, médio e superior. A Defensoria Pública do Estado de Alagoas, por exemplo, fará a contratação efetiva e imediata de 18 defensores, o salário inicial é de R$ 22.528,54. Hoje, começam as inscrições do certame para contratação de soldado e oficial da Polícia Militar de Alagoa, com 1.600 oportunidades.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tem mais de 150 seleções em andamento para o cargo de agente temporário ambiental, em diversos locais do país.

Outras 747 vagas de concursos estão previstas para abrir até o fim de junho, como a concorrência para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A remuneração inicial é de R$ 28.884,25. Serão 52 vagas, e as inscrições se iniciam em 7 de junho.



Programe-se

» Exército

Concurso destinados à matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Quadro Complementar e de Capelães Militares, somando 170 vagas. Inscrição no site www.esfcex.eb.mil.br, entre 16 de junho e 4 de agosto.

» Exército 2

São oferecidas 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais. Inscrições até 14 de junho.

» PMAL

A Polícia Militar de Alagoas (PMAL) oferta 1.060 vagas de nível médio, sendo 1.000 para soldados e 60 para oficiais. As inscrições podem ser feitas de hoje a 28 de junho, pelo site do Cebraspe. Taxa de R$ 95.

» TCE-AM

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) oferece 40 vagas para auditores. As chances são para profissionais de nível superior. Os salários são de até R$ 9.994,52. Inscrições pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

até 22 de junho.

» DPE-BA

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) oferta 18 vagas efetivas e imediatas para a carreira de defensor. Salário de R$ 22.528,54. As inscrições até as 14h de 23 de junho, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

» Polícia Penal de Alagoas

A Polícia Penal de Alagoas abriu 300 vagas imediatas para o cargo de policial penal. Salário de R$ 3.800. Inscrições pelo site do Cebraspe, das 10h de 28 de maio às 18h de 2 de julho.

» Prefeitura de Mineiros

Seleção visa contratar 22 profissionais temporários de forma imediata. A remuneração de R$ 1.998,70 para jornada de semanal de 44 horas. Inscrições abertas até 2 de junho.

» Tribunal de Justiça de Goiás

São 52 vagas para o cargo de juiz substituto. A remuneração é de R$ 28.884,25. Inscrições entre 7 de junho e 12 de julho de 2021, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

» CREF do Maranhão

O certame visa contratar 80 profissionais de níveis médio e superior para atuação em Imperatriz e São Luís, no Maranhão. Salário inicial de R$ 1.567,50 a R$ 1.956,76 e benefícios. Inscrição pelo site do Instituto Quadrix até 14 de junho.

» Marinha

São 25 vagas para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM). As chances são para homens e mulheres de até 36 anos com ensino superior nas áreas requisitadas. Inscrições pelo portal da Marinha de 19 a 31 de julho.

» BRB

O Banco de Brasília (BRB) divulgou edital de concurso público com 200 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. São 100 vagas para contratação imediata e 100 para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 8.142,00. Inscrições de 30 de maio a 15 de julho.

» Apex-Brasil

O edital oferece uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para analista, de nível superior, e assistente, de nível médio. Salários de até R$ 7.654,75, com lotação em Brasília. Inscrições até 31 de maio.

As chances serão para formação de cadastro reserva para Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), técnico e analista, com salário inicial de R$ 3.860,28 e R$ 7.235,93, respectivamente. Inscrições pelo site do Instituto AOCP, até as 17h59 de 7 de junho. A taxa varia de R$ 100 a R$ 150, a depender do cargo.

» Itep-RN

O concurso público do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte (Itep-RN) com 276 vagas teve período de inscrições prorrogado. Inscrição pelo site da banca organizadora, Instituto AOCP, até as 23h59 de 7 de junho.

» Minas Gerais Administração e Serviços S.A

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) oferece 3.367 vagas em diferentes funções. Os salários variam de R$ 1.103,63 a R$ 1.421,26. Inscrições por meio do site do IBFC, até as 23h59 de 16 de junho.



» CBMAL

O concurso público do Corpo Militar de Bombeiros do Estado de Alagoas (CBMAL) oferece 170 vagas efetivas — sendo 150 para soldado e 20 para oficial, ambos de nível médio, em diversas cidades de Alagoas. Inscrições até as 18h de 21 de junho.

» Crefito-4

O concurso público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4), em Belo Horizonte (MG), está com inscrições reabertas até 14 de junho. São 110 vagas, sendo seis imediatas e o restante para formação de cadastro reserva.

» ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu mais de 150 seleções para o cargo de agente temporário ambiental em diversas localidades, com qualquer nível de escolaridade.