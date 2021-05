Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

Funai tenta 1.046 vagas

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está elaborando um pedido de concurso público para preencher 1.046 vagas, sendo 369 de nível superior e 675 de nível intermediário. E, segundo o órgão, esse número equivale apenas ao provimento de aproximadamente 42% do total de cargos vagos da Fundação. Caso autorizado, o início das tratativas para a realização do certame será no primeiro semestre de 2022.

À coluna, a Funai argumentou que a recomposição da força de trabalho, por meio de concurso, é fundamental para o cumprimento da missão do governo de proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, além de permitir a renovação contínua do quadro de pessoal.

Dentre os cargos pleiteados estão chances para economistas, engenheiros, enfermeiros, contadores, médicos, psicólogos, indigenistas, arquitetos, pesquisadores e vários outros. Os salários variam

entre R$ 4.891,07 e R$ 7.061,19.





Chances em dobro para o BRB

É isso mesmo! O BRB decidiu dobrar o número de vagas do concurso publicado no mês passado para o cargo de analista de tecnologia da informação. Agora, são 200 chances, sendo 100 para contratação imediata e outras 100 para cadastro reserva. Segundo o presidente do banco, Paulo Henrique Costa, o motivo da ampliação é a necessidade de fortalecimento da área de tecnologia para responder às demandas.

O salário para analista de TI é de R$ 8.142. As inscrições iniciam em 30 de maio e seguem até 15 de julho, por meio do site do Iades. O certame está previsto para ser realizado no segundo semestre deste ano.

Atenção, futuro diplomata

O Instituto Rio Branco divulgou ontem, por meio do site do Iades, os locais de aplicação da prova objetiva da primeira fase do concurso de para diplomatas. Os exames serão aplicados no próximo domingo. Em Brasília, candidatos farão as provas no Uniceub da Asa Norte. O concurso oferece 25 vagas para a classe inicial de terceiro-secretário, com remuneração de R$ 19.199,06.

Oportunidades na Defensoria Pública de Goiás

A Defensoria Pública do Estado de Goiás firmou contrato com a Fundação Carlos Chagas para realização de um novo concurso para o cargo de defensor da 3ª categoria. Segundo o órgão, há 47 cargos vagos, e o certame visa expandir a atuação para diversas comarcas do país, de modo a universalizar a garantia do acesso à Justiça.

O edital do concurso será publicado em breve.



Anvisa quer certame com 100 vagas

Sem concurso desde 2016, a Anvisa aguarda autorização do Ministério da Economia para realizar um certame com 100 vagas em carreiras de níveis médio e superior. Com o possível aval, a nova seleção será para especialista em regulação e vigilância sanitária (39), analista administrativo (14), técnico em regulação e vigilância sanitária (4) e técnico administrativo (43).



Atenção aos gabaritos oficiais da PRF

Os candidatos ao concurso da Polícia Rodoviária Federal com 1.500 vagas devem ficar atentos aos próximos passos da seleção.

A divulgação do edital de resultado final na prova objetiva, do resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de respostas da prova discursiva será publicada na próxima sexta-feira. Os recursos poderão ser interpostos até 1º de junho.



CGU vai solicitar novo concurso

A Controladoria-Geral da União informou à coluna que vai protocolar um novo pedido de autorização de concurso público até 31 de maio. Ainda estão sendo definidos os quantitativos e cargos que serão pleiteados. Mas o último concurso da CGU foi realizado em 2012 e atualmente há 3.129 cargos vagos no órgão.

PF divulga gabaritos preliminares

As provas do concurso da Polícia Federal para 1.500 vagas foram aplicadas no último domingo. Agora, os candidatos devem ficar atentos aos gabaritos preliminares. A divulgação será hoje, a partir das 19h, no site www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21. Segundo o Cebraspe, os recursos devem ser interpostos em 26 e 27 de maio, por meio do site da banca.

O concurso registrou 321.615 inscritos, mas houve abstenção de 32,82%.