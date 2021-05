Esposa de Alberto Fraga morre internada em UTI em hospital da Asa Norte

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução Instagram Alberto Fraga )

Mirta Fraga, ex-secretária da Mulher do Distrito Federal e esposa do ex-deputado federal Alberto Fraga, faleceu na noite desta segunda-feira (24/5), após complicações causadas pelo covid-19. Ela estava internada na UTI do Hospital Santa Helena, na Asa Norte. Ela tinha 56 anos e estava internada há mais de dois meses.

Em seu perfil, no Instagram, Fraga lamentou a ida da esposa, com quem teve um relacionamento de 40 anos: Lamentavelmente e com muita tristeza me dirijo a vocês para informar o falecimento da minha querida e amada esposa Mirta Fraga. Foram 40 anos de convivência e de muito amor. Ela partiu, mas deixa um legado de coisas boas, deixou muitos amigos e amigas que a amavam e a admiravam. Tenho certeza que Deus reserva para ela um lugar de destaque, pq ela merece! Só fazia o bem e se preocupava demais com o bem estar dos outros. Meu amor, vc parte agora, mas tenha certeza que sempre foi amada e será pelo resto da minha vida. Cuidarei dos nossos filhos como vc cuidava: com zelo, amor e dedicação. Te amo e sempre te amarei! Meu coração fica pequeno pela sua ausência, mas fica gigante pelas nossas lembranças, pelos momentos de amizade e muito amor! Não sei o que será da minha vida sem vc, mas com certeza, vc sempre estará no meu coração, pois o meu amor por vc é eterno! Jamais será esquecido. Vai com Deus, amor da minha vida!





Fraga também pegou coronavírus, mas conseguiu alta no fim de março deste ano. Em abril ele foi vacinado, filmou o ato e, ao postar nas redes sociais, ele defendeu a vacina e também mencionou a esposa: Acabei de tomar a primeira dose da vacina! Ainda não vencí o COVID pq minha esposa ainda não está salva! Deus, por favor, salve-a! Preciso muito dela. Quando chegar sua vez, tomem a vacina sim, ela salva vidas , é a ciência e ponto final!