Ministério da Justiça investe em Centro de Desenvolvimento de Cães

PM Pedro Marra

O investimento para a construção do centro será de R$ 4 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, nesta terça-feira (25/5), o investimento de R$ 4 milhões para a construção do Centro de Desenvolvimento de Cães, no complexo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O apoio vem do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) para a construção do espaço. A iniciativa foi anunciada por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).

A previsão é que o centro seja inaugurado em novembro deste ano, quando a unidade deve ficar pronta para reforçar as ações policiais de combate a entorpecentes em todo o país. A estrutura terá um espaço para a habilitação e treinamento continuado de operadores de cães de faro e desenvolvimento de matrizes, ampliando as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas por parte da PRF e demais órgãos de segurança pública que tenham interesse em utilizar o espaço.

O centro vai contar com um espaço físico para comportar até 30 animais, com instalações veterinárias, pátio para treinamento tanto em ambiente aberto quanto fechado, vans de transporte de cães e canis móveis.

Também será implantado um programa de aprimoramento genético, com a busca de matrizes de países estrangeiros, que permitirá a criação de animais com características que melhor atendam as atividades de combate ao narcotráfico e um constante apoio a outras forças policiais.

A parceria da Senad com a PRF contempla outros projetos de sucesso dentro da mesma temática, como, por exemplo, a hospedagem temporária para cães, cães farejadores e viaturas técnicas para transporte de cães.

*Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública