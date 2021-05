Justiça confirma condenação de Arruda na Caixa de Pandora

CB Correio Braziliense

A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) negou recurso e manteve a condenação do ex-governador José Roberto Arruda por corrupção de testemunha no âmbito da Operação Caixa de Pandora. O político teve a pena fixada em cinco anos em regime semi-aberto.

O colegiado considerou que Arruda “agiu imbuído de interesses escusos com o fim de ludibriar o Poder Judiciário”.

A Operação Caixa de Pandora foi deflagrada em novembro de 2021. Como Arruda, à época, como governador, tinha foro privilegiado junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Polícia Federal também participou da apuração.

Pela denúncia, uma das testemunhas da investigação, o jornalista Edson Sombra, foi procurado por cúmplices de Arruda que ofereceram a ele R$ 200 mil para que afirmasse à PF que os delitos atribuídos ao ex-governador teriam sido inventados pelo delator Durval Barbosa para prejudicá-lo.

Barbosa, ex-delegado da Polícia Civil e então secretário de Relações Institucionais, havia apresentado vídeos em que aparecem políticos, empresários e servidores públicos. Em uma das imagens, Arruda aparece recebendo dinheiro de Durval Barbosa na campanha de 2006.

O pagamento a Sombra teria sido feito em fevereiro, no Sudoeste, e pelo então conselheiro do Metrô-DF, Antônio Bento da Silva, que também se tornou réu no processo. Toda a ação foi registrada em vídeo pelos policiais federais, que prenderam Bento em flagrante. Arruda foi afastado do cargo e preso dias depois.