Terracap abre 4º leilão público de imóveis de 2021

Os bens a serem leiloados são originários de inadimplência - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) anunciou o 4º leilão público deste ano, com bens originários de inadimplência. Ao todo, 12 imóveis serão leiloados em sessão pública com lances via internet, por meio da página Multileilões. Os imóveis estão localizados em Ceilândia, Santa Maria, Taguatinga, Guará e Samambaia.

A descrição dos imóveis a serem leiloados está disponível no site da Terracap e o grande destaque desta edição é um terreno ocupado por uma rede de supermercados. São quatro lotes ao todo, com 1,5 mil m² cada, em Santa Maria. O lance inicial para o imóvel é de R$ 17 milhões.

Outro imóvel está no SIA Trecho 17 e as fotos podem ser conferidas no site do leiloeiro. O terreno é de 800 m² e o lance inicial foi fixado em R$ 1,9 milhão. O leilão também oferece terrenos de menor valor, como em Ceilândia, onde há a opção de um lote de 44 m² com lance inicial de 97,2 mil. O terreno está vazio.

Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas podem participar do leilão e a sessão pública para a disputa dos lances é dirigida por leiloeira oficial credenciada. Os lances do primeiro leilão podem ser feitos até 8 de junho, às 15h, e, caso não haja lance superior ou igual ao da avaliação do imóvel, é dada sequência ao segundo leilão, que será encerrado em 9 de junho, também às 15h.

Além disso, a Terracap possibilita, desde 2020, o financiamento de terreno arrematado, o que significa que o comprador poderá optar por financiamento imobiliário em até 180 meses, o que facilita o acesso da população aos imóveis ofertados. Os financiamentos de outras instituições também serão aceitos.

Como participar

O interessado deve se cadastrar no site do leiloeiro e inserir digitalizados os documentos previstos no edital. O credenciamento deve ser feito até dois dias úteis antes da realização dos lances. Também é possível obter mais informações pela Terracapa no telefone (61) 3342-1103 ou no escritório do leiloeiro (SOF/Norte, Quadra 01, Conjunto A, Lote 08), telefones (61) 3465-2542, 3465-2203 e 99983-4121.

Confira o edital com a descrição dos imóveis.