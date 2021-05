CB Correio Braziliense

De 28 a 30 de junho, professores e educadores vão apresentar estratégias educacionais e práticas pedagógicas como contribuição à educação brasileira e internacional, durante a edição on-line do 23º Congresso Internacional de Educação da LBV. O tema será Estratégias para aulas remotas — tecnologia, jogos e inclusão: uma visão além do intelecto. Inscrições: www.lbv.org/congresso-de-educacao.

Gratuitos

A Escola Aberta do Terceiro Setor é uma plataforma social totalmente gratuita de capacitação a distância dos agentes da área. Nela, o interessado pode aprender como fazer boa gestão da sua organização e aspectos jurídicos e contábeis, além de ficar atualizado com as novidades nos campos da pesquisa e do conhecimento do setor social no Brasil. Para fazer a matrícula basta acessar o site ead.escolaaberta3setor.org.br.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica, português e redação com professora especializada com foco em concursos e aulas de reforço e acompanhamento. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line e presencial. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Saúde

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Artigos

O Centro de Estudos da Anafe publicou edital com chamada de artigos para a 5ª edição da Revista da Advocacia Pública Federal. A publicação será lançada em novembro deste ano. Além dos advogados públicos, podem participar operadores do direito, acadêmicos da área jurídica e estudantes. O periódico tem o objetivo de reunir e expor trabalhos acadêmicos de interesse da advocacia pública e trazer à tona as principais questões relacionadas ao trabalho desenvolvido por seus membros. Os interessados em participar da seleção de artigos devem enviar o texto, seguindo as normas descritas no Edital de Chamada até 15 de junho de 2021. Todos os materiais devem ser enviados eletronicamente por meio do site https://seer.anafenacional.org.br/index.php/revista, na Plataforma SEER.

Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso online Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting Designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e noções de informática e tem acesso pelo canal do YouTube Luz em Movimento —https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Empreendedorismo em pauta

O Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, está novamente com inscrições abertas para o curso de extensão Cidadão empreendedor. As inscrições podem ser feitas on-line por meio do site http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/. As aulas têm data de início marcada para 7 de junho. Para mais informações: (61) 9 9514-5259.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lendas da capital

Os jornalistas Daniel Zukko e Viviane Costa estão homenageando a cidade com a série Era uma vez Brasília – As novas lendas da capital. São quatro episódios em formato de desenho animado que dão vida a alguns contos e causos da cidade, e misturam fatos históricos com fantasia. Os vídeos estão disponíveis nos canais do @minhabrasilia, @vivicosta_oficial, @brasiliashopping, @sindilegis e @clarobrasil.