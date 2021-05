CB Correio Braziliense

Os medicamentos fitoterápicos produzidos pelas duas unidades de Farmácia Viva foram distribuídos no Instituto de Saúde Mental e em 22 unidades básicas de saúde (UBSs) em 15 regiões administrativas. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), os medicamentos são produzidos com o uso de plantas medicinais de ação terapêutica cultivadas nas próprias farmácias, localizadas no Riacho Fundo I e em Planaltina.

Na produção dos fitoterápicos, os princípios ativos são extraídos das raízes, sementes e folhas. As unidades da Farmácia Viva seguem os protocolos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Resolução Nº 886 de 20 de abril de 2010, que define que as farmácias vivas devem realizar as etapas de cultivo, coleta, processamento e armazenamento de plantas medicinais.

As espécies utilizadas devem ser originárias de horta ou horto oficial ou comunitário, devendo ser dispensadas no âmbito do SUS, não sendo permitida sua comercialização. Isso quer dizer que todo medicamento produzido nas farmácias vivas por meio da extração de plantas deverá ser entregue nas unidades de saúde da região, sem nenhum custo para a população.

O uso dos medicamentos está condicionado à prescrição de um profissional de saúde. Desta forma, para retirá-los nas unidades de saúde, é necessário apresentar duas vias da receita, documento de identificação com foto e cartão do SUS. Saiba onde retirar os medicamentos abaixo.

Produção

Na Farmácia Viva do Riacho Fundo, são cultivadas várias espécies de plantas que são utilizadas na produção de medicamentos. Além de produzir, a unidade dispensa os produtos para 23 farmácias públicas. São cerca de 2,5 mil unidades de medicamentos por mês, de acordo com a demanda.

A unidade produz o xarope e a tintura de guaco – um expectorante que pode ser utilizado por pacientes com diabetes por não conter açúcar em sua formulação –, a tintura de boldo, que serve para a má digestão, e a tintura de funcho, indicada como medicamento antiespasmódico (atua na contração involuntária dos músculos), entre outros.

Além dos medicamentos, a Farmácia Viva produz materiais didáticos sobre o uso correto de plantas medicinais e a cada semestre distribui mudas de plantas às UBSs cadastradas para a população atendida. Em 2020, foram distribuídas mudas de ora-pro-nóbis e babosa. Nesse semestre, a ação começou com a distribuição de mudas de malvariço; no próximo, será o funcho.

Farmácia

Segundo a SES-DF, a Farmácia Viva representa um modelo de saúde que aproxima a população dos valores tradicionais do uso de plantas medicinais. Para garantir a segurança e eficácia durante os processos envolvidos, são selecionadas e cultivadas plantas medicinais que podem ser transformadas em fitoterápicos. Essa ação permite incorporar aos profissionais de saúde da atenção básica a prescrição nos cuidados em saúde da população.

Em agosto de 2019, a farmácia completou 30 anos de funcionamento, por meio do Projeto Fitoterápico, criado como parte do programa de desenvolvimento de terapias não convencionais no sistema de saúde, em 1989. Para padronizar o primeiro elenco, foram escolhidas dez espécies vegetais: mentrasto, alho, babosa, capim santo, alecrim pimenta, camomila, espinheira santa, hortelã, guaco e boldo nacional.

Profissionais de saúde também foram capacitados em um curso de especialização. Quase dez anos depois do início do Projeto de Fitoterapia, foi inaugurado o Laboratório de Manipulação de Medicamentos Fitoterápicos e, no ano 2000, começou a manipulação de fitoterápicos

Onde retirar



Farmácia do Instituto de Saúde Mental



UBS 1 da Candangolândia



UBS 1 da Estrutural



UBS 1 do Guará 1



UBS 3 do Guará 2



UBS 1 do Núcleo Bandeirante



UBS 1 do Riacho Fundo 1



UBS 1 do Riacho Fundo 2



UBS 3 do Riacho Fundo 2



UBS 1 do Lago Norte



UBS 2 do Cruzeiro



UBS 2 do Gama



UBS 5 do Gama



UBS 2 do Recanto das Emas



UBS 4 do Recanto das Emas



UBS 2 de Samambaia



UBS 3 de Samambaia



UBS 4 de Samambaia



UBS 5 de Taguatinga



UBS 8 de Taguatinga



UBS 2 de Santa Maria



UBS 2 de São Sebastião



UBS 1 de Sobradinho 2

