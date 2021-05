Amigos e familiares dão adeus à Mirta Fraga

PM Pedro Marra

Mirta era casada com o ex-deputado federal Alberto Fraga - (crédito: Reprodução/Instagram)

Vítima de complicações da covid-19, aos 56 anos, a ex-secretária da Mulher do Distrito Federal Mirta Fraga foi velada e enterrada, ontem, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O óbito foi confirmado na madrugada de terça-feira pelo marido, o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM). Com ele, Mirta teve três filhos: Diego, Bruna e Thiago. Ela também deixa dois netos, três irmãs e um irmão.

Mirta estava internada desde 18 de março na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Helena, na Asa Norte. O casal foi diagnosticado com covid-19 na segunda semana de março. Alberto ficou cerca de uma semana internado na unidade, mas Mirta foi encaminhada para a UTI após o quadro de saúde piorar.

Nas redes sociais, o ex-parlamentar se emocionou ao comunicar a notícia. “Lamentavelmente e com muita tristeza me dirijo a vocês para informar o falecimento da minha querida e amada esposa Mirta Fraga. Foram 40 anos de convivência e de muito amor. Ela partiu, mas deixou um legado de coisas boas, deixou muitos amigos e amigas que a amavam e a admiravam (...) Te amo e sempre te amarei! Meu coração fica pequeno pela sua ausência, mas fica gigante pelas nossas lembranças, pelos momentos de amizade e muito amor”, escreveu Fraga.

Condolências

O governador Ibaneis Rocha publicou uma nota sobre a morte de Mirta. “Com muito pesar, recebi a notícia da morte de Mirta Fraga, esposa do ex-deputado federal Alberto Fraga, depois de uma longa internação por covid-19. Externo meus mais profundos sentimentos e condolências à família e amigos, esperando que encontrem conforto nesta hora de dor”, declarou.

A moradora do Lago Sul Marianne Vicentini, 56, era amiga de Mirta há 20 anos. Por ser filha única, ela conta que ganhou uma irmã durante a convivência com a ex-secretária da Mulher. “A gente se conheceu fazendo campanha política. Como eu sou ex-mulher do Arruda, ajudei nas campanhas desde a primeira vez quando ele perdeu. Então, éramos muito amigas por estarmos nesse meio. Com ela, foi uma empatia desde o momento em que a gente se conheceu. Sou filha única, e eu dizia para ela que eu a escolhi como irmã”, recorda.