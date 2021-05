Capital S/A

SS Samanta Sallum

Fibra entrega Agenda Legislativa da Indústria

A publicação apresenta a opinião do setor industrial sobre 28 projetos selecionados e analisados com a participação dos 10 sindicatos que compõem a Fibra. O documento será entregue hoje pelo presidente da entidade, Jamal Jorge Bittar, e pelo diretor de Assuntos Institucionais e Governamentais da Federação,

Elson Ribeiro e Póvoa, ao presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente.



Política tributária e fiscal

Editada há 19 anos pela Fibra, a Agenda Legislativa da Indústria do DF aponta para uma legislação que aprimore o ambiente de negócios, estimule a atividade produtiva e a geração de emprego e renda. É dividida em seis tópicos: Assuntos Econômicos, Política Tributária e Fiscal, Administração Pública, Política Urbana e Meio Ambiente e Assuntos de Relação do Trabalho.

Diálogo institucional

“Estamos vivendo um período delicado em decorrência da crise de saúde. Em momentos como este, o diálogo transparente e direto do setor produtivo com o Executivo e com o Legislativo é fundamental”, afirma o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar.



Parcerias

Segundo Jamal Bittar, a indústria tem a capacidade de alavancar a retomada e de estruturar uma economia forte. “A Câmara Legislativa e o governo do DF têm se dedicado bastante a apoiar o setor, sendo grandes parceiros das empresas no enfrentamento à crise”, reforça.



Amor e paixão para aquecer as vendas

O Dia dos Namorados é celebrado no Brasil em 12 de junho desde 1949. A data ajudou a aquecer o mercado nesse mês, considerado fraco em vendas. No Brasil, é a terceira celebração de mais movimento no comércio, atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. Pesquisa do Instituto Fecomércio DF aponta as expectativas de consumo. Dos entrevistados, 55,36% vão presentear. O valor médio da compra será de R$ 114,45.

Os românticos

Homens aparecem na pesquisa como mais românticos. Eles vão presentear mais do que as mulheres.

A parcela do segmento masculino que irá às compras é maior (60,76%) que a feminina (47,56%). E, desta vez, a maioria dos entrevistados optará por pagamento à vista (33%). O cartão de crédito vem em segundo lugar (30%).



Dificuldade financeira

Em 2018, ano em que a última pesquisa do Dia dos Namorados foi realizada pelo Instituto Fecomércio DF, registrou-se a média de R$ 267,81, ou seja, houve, neste ano, variação real de -62,71%, considerando a inflação do período. A dificuldade financeira enfrentada neste período de pandemia é a principal justificativa apontada pelos entrevistados para gastos menores em 2021.

Dia e horário

O dia indicado como preferido para comprar foi o sábado (37,01%), e o horário preferido, o turno da tarde (42,79%). Os produtos mais escolhidos para presentear são: Roupas/Acessórios (29,12%); Calçados/ Acessórios (19,12%), Café da Manhã (15,61%) e Cosméticos/Perfumes (15,61%).

Recuperar-se dos prejuízos

“Como o Dia dos Namorados vai cair no sábado, o que esperamos é que do dia10 até 12 tenhamos um aquecimento muito grande de vendas e que o comércio possa se recuperar um pouquinho dos prejuízos acumulados no último ano por causa da pandemia. Pretendemos, com as nossas pesquisas, dar suporte aos comerciantes para o planejamento de gestão”, destaca o presidente da Fecomércio no DF, José Aparecido.





Banco de alimentos do DF recebe cestas verdes

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) recebe hoje as primeiras 1,5 mil cestas verdes do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura (Papa-DF). No total, foram adquiridas mais de 63 mil cestas verdes de 10 entidades representantes de produtores rurais, no valor de R$ 2 milhões, que serão entregues para o Banco de Alimentos de Brasília, Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e para o Programa Mesa Brasil do Sesc. Essas instituições vão distribuí-las para entidades filantrópicas cadastradas, que, por sua vez, repassarão esses alimentos para famílias em vulnerabilidade social e nutricional.



Café da manhã com Paulo Guedes

A política econômica do governo e as reformas serão temas do evento Diálogos com a Indústria, amanhã (27), às 9h, realizado pela Coalizão Indústria, que conta com a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) e congrega 15 entidades. O convidado é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que será recebido em café da manhã pelos presidentes das entidades, presencialmente, em Brasília, além de diversos empresários de forma virtual pelo Brasil. A Coalizão Indústria representa 45% do PIB da indústria e é composta pelos seguintes setores: aço; automotivo; brinquedos; calçados; cimento; comércio exterior; construção civil; elétrico e eletrônico; farmacêuticos; máquinas e equipamentos; plástico; químico; e têxtil.