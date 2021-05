PM de folga resgata idosa de incêndio em apartamento na Asa Sul

DD Darcianne Diogo AI Ana Isabel Mansur

Um policial militar de folga resgatou uma idosa, de 71 anos, de um incêndio no apartamento dela, na 404 Sul, na manhã desta terça-feira (25/5). O militar, que é vizinho da mulher, descansava em acasa, quando ouviu o barulho da vidraça. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado e auxiliou no combate ao incêndio.

O sargento conta que estava no apartamento, no segundo andar, com a mulher, grávida de seis meses, quando escutou gritos e avistou a fumaça invadir o imóvel. “Na hora, só pensei em tirar minha esposa dali”, contou. Quando o casal saiu no corredor, viu uma senhora dentro do apartamento coberto de fumaça. O sargento pegou o extintor de incêndio do andar e tentou apagar as chamas e resgatar a senhora, que resistiu. “Ela disse que precisava retirar os pertences”, revelou;

Como o extintor não foi suficiente para apagar o fogo, o militar foi até o terceiro andar e buscou outro extintor. Ele e o porteiro do prédio conseguiram conter as chamas. O policial feriu os pés e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros. A dona do apartamento também apresentou queimaduras no rosto, cabelo e nas mãos.

O fogo não se propagou para as demais dependências da unidade nem para outros apartamentos vizinhos. De acordo com o CBMDF, parte da mobília da cozinha e alguns eletrodomésticos foram perdidos. Os bombeiros realizaram resfriamento e ventilação do ambiente para evitar possível reignição de novos focos e retirar o excesso de fumaça do interior do edifício. Segundo os bombeiros, o imóvel é habitado por uma senhora idosa, que não se feriu. Ela foi atendida e avaliada pela equipe, não sendo necessário transporte ao hospital.

