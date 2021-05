D » DARCIANNE DIOGO

Em clima de revolta e tristeza, amigos e familiares de Karla Pucci, 47 anos, assassinada a pedradas pelo namorado, Valdemar Sobreiro Nogueira, 46, se despediram ontem da empresária. O sepultamento foi na cidade de Uruaçu (GO) — distante cerca de 191km de Brasília.

Karla foi assassinada no último sábado, dentro da funerária da qual era dona, no Paranoá. O corpo da vítima só foi encontrado na manhã de domingo, pelo filho de 19 anos. Câmeras do circuito interno do estabelecimento registraram o momento em que Valdemar foge em um Honda Civic após matar a mulher.

Por volta das 5h de ontem, familiares e amigos saíram de Brasília com destino a Uruaçu (GO), mesmo local onde moram os pais de Karla, para sepultá-la. Na noite de segunda-feira, o corpo da empresária foi velado na Primeira Igreja Batista do Paranoá sob forte comoção.

Valdemar e Karla se relacionavam havia seis meses e moravam juntos. A motivação do feminicídio ainda não está clara para a polícia. A mulher foi atingida na nuca por uma pedra de amolar faca que estava na copa da funerária em que os dois trabalhavam juntos.

Na segunda-feira, policiais militares do Estado de São Paulo receberam um chamado para a localização de um cadáver em um quarto de hotel, no bairro Santa Ifigênia, na capital paulista. Segundo as investigações, o advogado de defesa de Valdemar teria ido visitá-lo no apartamento, quando se deparou com o corpo suspenso por um cobertor. A polícia confirmou que se tratava de Valdemar, procurado no DF pelo crime de feminicídio.

Em 2021, oito mulheres foram assassinadas em razão de gênero no DF. De janeiro a abril de 2020, foram seis ocorrências, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Em relação às tentativas de feminicídio, 23 mulheres foram vítimas desse tipo de crime entre janeiro e abril de 2021. No mesmo período do ano passado, foram 16 tentativas.



