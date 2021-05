Taxa de desemprego segue em alta no DF

C » Cibele Moreira

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press - 17/5/19)

A taxa de desemprego permanece alta no Distrito Federal. No mês de abril, houve acréscimo de 6 mil desempregados na capital, chegando a um total de 322 mil pessoas em busca de um emprego. O índice subiu de 19,5% para 19,6% em relação a março, quando foram registradas 316 mil brasilienses sem uma ocupação no DF.

Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal (PED-DF), desenvolvida pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan) e pelo pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada ontem. De acordo com o documento, o desemprego aumentou nas regiões de média e alta renda, passando de 19,1% para 19,8%, e diminuiu nas cidades de baixa renda — de 24,5% para 23,1%.

A técnica do Dieese Lucia Garcia explica que, no último mês, houve um crescimento na geração dos postos de trabalho nas regiões periféricas de Brasília, o que fez com que o desemprego nessas localidades caísse. No entanto, o índice segue alto. “Estamos em um cenário que, um em cada cinco trabalhadores não encontra uma ocupação no DF”, destaca Lucia. Apesar da pequena variação em relação a março, esse é o quinto aumento consecutivo no desemprego registrado na capital.

Por outro lado, em relação a abril de 2020, a taxa de desemprego total diminuiu no Distrito Federal, passando de 20,7% para 19,6%. Segundo a pesquisa, ao longo dos últimos 12 meses houve uma oferta de postos de trabalhos superior ao acréscimo da população economicamente ativa. Cerca de 32 mil pessoas entraram no mercado de trabalho entre abril de 2020 e abril de 2021, com uma oferta de 44 mil vagas de empregos neste período.