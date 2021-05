Do videogame ao vídeoGama

MP Marcos Paulo Lima DQ Danilo Queiroz

Amaior crise política e financeira em 45 anos de história do clube mais popular do DF lembra título de filme de Afonso Braza: Inferno no Gama. Em 24 horas, o time anunciou nova comissão técnica, perdeu o último ídolo formado na base do clube e viu o segundo vice-presidente renunciar ao cargo atirando contra uma parceria que ainda não tem a devida transparência e arrendou o departamento de futebol. A reportagem cobrou explicações da diretoria, mas não obteve resposta. Estima-se aplicação de R$ 1 milhão na Série D e redução do poder do presidente Weber Magalhães.

Como antecipou, ontem, o blog Drible de Corpo do Correio, Ricardo Colbachini é o novo técnico do Gama. Ex-assistente de Lisca “doido”, o gaúcho de Caxias do Sul tem 36 anos. Foi técnico interino do Internacional em três jogos no Brasileirão 2019, da demissão de Odair Hellmann até a posse de Zé Ricardo. À época, Colbachini largou o time colorado de aspirantes às pressas, antes da decisão nacional contra o Grêmio. Mesmo assim, conquistou o bi pessoal (2017 e 2019).

Colbachini tem carreira precoce, mas promissora. Aos 26 anos, comandou o Caxias na Copa do Brasil 2011 depois da demissão de Lisca. Virou o mais jovem técnico na história do torneio. Herdou o time após a demissão de Lisca e o classificou. No mesmo período, arrancou empate por 3 x 3 com o Inter de Celso Roth no Gaúcho. Três anos depois, aos 29, estampava 10 títulos no currículo na base do Inter.

Fez estágio no Boca Juniors e decidiu ser técnico influenciado por jogos virtuais como Elifoot, Pro Evolution Soccer (PES) e Football Manager. Desistiu da vida de jogador, mas não do futebol. Formado em educação física, é técnico desde os 17, quando teve experiência no sub-10 das divisões de formação, uma espécie de escolinha do Juventude. “Ali você começa a interagir de forma até divertida com o cenário”, disse ao UOL, em 2014.

Lisca costuma dizer que Colbachini é um treinador moderno, responsável, com domínio do vestiário e bom na teoria e na prática. O novo técnico do Gama liderou o Pelotas na fase de grupos de 2020 da Série D. A equipe terminou em quinto lugar e não disputou a fase de mata-mata.

O Gama e seu misterioso parceiro apresentaram, também, o gerente de futebol. Diego Ziegg, com passagem pelo Novo Hamburgo no título gaúcho de 2017.

Ídolo sai após financiar time

A turbulenta transição na gestão do Gama acertou em cheio o coração do maior ídolo recente formado pelo clube. Trinta e dois dias depois de ser anunciado como reforço para a Série D, o capitão Emerson rescindiu contrato depois de pegar empréstimo em seu nome para ajudar o clube — e não receber — pretende continuar no futebol do DF e não descar jogar no Brasiliense.

Peça-chave do Juventude na reta final da Série B do ano passado, quanto o time gaúcho ascendeu à elite, Emerson topou trocar a oportunidade de participar da elite do Brasileirão pelo desafio de alçar o Gama, à terceira divisão do Brasileirão. O Correio apurou que Emerson fez dois pedidos à diretoria para retornar: a permanência do amigo e técnico Victor Santana, demitido no último domingo, e o pagamento do empréstimo contraído para ajudar a pagar contas do Gama. Ambos foram descumpridos.

Como os novos parceiros do Gama zeraram tudo, ou seja, ignoram o passado do clube, optaram por rolar a dívida. Emerson perdeu a confiança e pediu à diretoria a rescisão do contrato

O balanço financeiro de 2019 do Gama tem discrimado um empréstimo de R$ 38.010. Emerson evitou falar em valores. O presidente Weber Magalhães confirmou e disse que o pagamento foi dividido em 20 parcelas de R$ 1.900. Como o clube não pagou, a projeção é de que a dívida se aproxima de R$ 60 mil.

“Paguei para jogar no Gama. Eu queria encerrar a carreira no Gama, mas a má gestão da atual diretoria não permitiu. Fiz empréstimo em meu nome para ajudar e havia um acordo. Esperava receber”, desabafa Emerson. “Quero continuar morando em Brasília. Estou aberto a todos os clubes. Tenho a minha consciência tranquila sobre o que fiz pelo Gama”, concluiu o capitão do bi.

“O Emerson ajudou mesmo. É diferenciado. Pediu empréstimo de R$ 38 mil, está registrado (no balanço). Eu também tenho a receber do clube por volta de R$ 200 mil em (empréstimos ao time)”, admite Weber Magalhães.

Descontente com a gestão da qual fazia parte, o segunda vice do Gama, Wendel Lopes, entregou o cargo por meio de carta.

No texto, diz que a permanência ficou “insustentável” após votar contra a aprovação das contas de 2020. “Levou o Gama ao maior endividamento da história. Saio com a sensação de dever cumprido”, escreveu Wendel.

Brasiliense à caça da vaga

O Brasiliense inicia, hoje, a disputa por um lugar na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Às 16h, o Jacaré enfrenta o Real Ariquemes, no estádio Gentil Valério, pela partida de ida da etapa preliminar. Na bagagem para o compromisso longe de casa, o time amarelo leva a boa fase e o embalo da conquista de dois títulos recentes: a Copa Verde e o Campeonato Candango, este último de forma invicta.

O time, porém, precisará superar a ausência de cinco nomes: Zé Love,Maicon Assis, Tobinha, Carlos Eduardo e Preto Costa não viajaram. Mesmo assim, a promessa é de bom desempenho do Jacaré. “A torcida pode esperar isso. Nosso elenco é qualificado e vamos colher muito frutos. Buscaremos mais um título este ano”, frisou o volante Milton Júnior. O duelo de volta está marcado para domingo, às 15h, no Mané Garrincha.