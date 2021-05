Minas Brasília tem jogo duro em casa

MN Maíra Nunes

(crédito: Internacional/Divulgação)

O Minas Brasília abre a 10ª rodada do Brasileirão feminino contra o Avaí/Kindermann, hoje, às 15h, no Abadião, em Ceilândia. A equipe candanga vem de empate sem gols com o Internacional, enquanto o time catarinense chega embalado. Venceu o Botafogo, por 3 x 2. Pontos importantes para o atual vice-campeão brasileiro respirar aliviado mais distante da zona de rebaixamento e colar na briga por uma vaga às quartas de final.

O duelo opõe dois clubes que não começaram bem. O Minas Brasília se reforçou para a terceira temporada na elite do futebol nacional, mas demorou a reverter o investimento em vitórias. Conquistou o primeiro triunfo na sétima rodada, sobre a Ferroviária, por 1 x 0. “Temos números excelentes, mas as vitórias que esperávamos não vieram. Agora, conseguimos fazer bons jogos e pontuar. Foi assim contra a Ferroviária e o Internacional”, avalia Carlo Bona, técnico do time candango.

Diante do Inter, no último sábado, o elenco jogou bem e retornou com 1 ponto a mais. “Nós precisamos ganhar jogo, mas, diante da situação, por ser um clube da parte de cima da tabela, com jogadoras de Seleção, foi um jogo muito difícil e qualificado, que encaramos de igual para igual”, pondera Bona. Com 7 pontos, o Minas está na 14ª posição, na zona de rebaixamento.

Por isso, Bona se debruçou nos estudos sobre o Avaí/Kindermann. “Estamos encarando o próximo jogo como final”, diz.

O treinador não contará com Robinha, suspensa pelo terceiro cartão amarelo, e aguarda a avaliação do departamento médico sobre a liberação da zagueira Lia. Ela sofreu estiramento no joelho direito no último jogo. A atacante Luiz Farinon volta. Está recuperada de desgaste no menisco.

O Avaí caiu ainda na primeira fase da Libertadores do ano passado, em março, na Argentina. O elenco sentiu as saídas da lateral Bruna Calderan e das meias Júlia Bianchi e Duda Santos — três jogadoras que se destacaram na campanha que levou o Avaí/Kindermann à final da temporada anterior contra o Corinthians.

O fundador presidente do time, Salézio Kindermann, morreu no último dia 16 em razão de complicações da covid-19. Depois da perda do investidor, houve mudança de técnico. Rodolfo Machado de Souza, 33, assumiu no lugar de Jorge Barcellos. O novo comandante terá quase todo o elenco. A exceção é a lateral Fran Bonfanti, que rompeu o ligamento cruzado no início do torneio.