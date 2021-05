CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), prendeu, na tarde desta terça-feira (25/5), dois cantores de rap em flagrante, envolvidos com tráfico de drogas e venda ilegal de medicamentos. Um dos jovens é menor de idade. Segundo os agentes, a prisão ocorreu no Grande Colorado, em um condomínio de classe média.

O delegado Laércio de Carvalho Alves afirmou que a polícia vinha monitorando os jovens. "Além da informação acerca do tráfico de drogas e medicamentos, a dupla fazia uso de suas redes sociais e da letra de suas músicas para fazer apologia ao comércio ilícito e ao uso de drogas", destacou.

Com um dos indivíduos foram apreendidos 360 comprimidos de codeína, destinados à venda. De acordo com a PCDF, a droga, quando associada a refrigerantes e balas, forma um xarope entorpecente chamado “purple drank" (bebida roxa, em inglês). O composto viciante, segundo a polícia, pode levar à morte por overdose.

Com os traficantes, ainda foram apreendidos dois celulares, balança de precisão e um caderno com o movimento do tráfico, além de uma grande quantidade de maconha conhecida como skunk, de alto valor.

O delegado Laércio informou que os dois jovens confessaram a prática do crime. "Eles costumavam ostentar, em redes sociais, expondo altos valores em dinheiro, além das drogas aqui referidas", completou.