STJ e Embaixada da Paz promovem debate sobre justiça nesta quinta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A Embaixada da Paz e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizam, nesta quinta-feira (27/5), das 8h30 às 11h30, o seminário Diálogos pela Paz e Justiça. O debate reunirá uma série de autoridades e especialistas nacionais e internacionais que vão abordar a concretização da justiça e a promoção da paz.

Entre os convidados, estão dois vencedores do Prêmio Nobel da Paz, o ex-presidente do Timor-Leste José Manuel Ramos-Horta, que recebeu o prêmio em 1996, e o indiano Kailash Satyarthi, que ganhou o Nobel em 2014.

Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a defesa da paz e a justiça caminham juntos. “Não pode haver justiça efetiva sem que a paz seja o seu norte. Nada mais adequado, portanto, que o Tribunal da Cidadania promova um seminário para debater dois temas tão essenciais à humanidade e que, nessa reflexão, possa contar com dois ícones na defesa e na promoção da paz mundial”.

Na avaliação de Maria Paula Fidalgo, embaixadora da paz, reflexões sobre o tema são de necessidade urgente. “Que todos possam sentir os ecos desses diálogos, tornando-nos cada vez mais uma nação lúcida e pacífica”, destaca.

O encontro será de forma virtual, com transmissão ao vivo no canal do STJ no YouTube. O seminário também celebra a parceria entre a Embaixada da Paz e o STJ para a promoção de atividades conjuntas. Para efetuar a inscrição, basta acessar o link e registrar presença no dia do evento. Será concedido certificado aos participantes

Cronograma

A abertura do seminário terá a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e da corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura.

O primeiro painel será presidido pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Lélio Bentes Corrêa, e terá como painelista Ramos-Horta e Kailash Satyarthi. Já o segundo painel contará com a participação do ministro do STF Dias Toffoli e do ministro do STJ Herman Benjamin.

Relembre

Os dois ganhadores do Nobel da Paz são pessoas influentes nas causas de pacificação. José Ramos-Horta foi o presidente do Timor-Leste entre 2007 e 2012 e um dos responsáveis pela resistência timorense durante a ocupação promovida pela Indonésia entre 1975 e 1999. Ele destinou esforços pela pacificação do conflito que o levaram ao Prêmio Nobel da Paz, ao lado do bispo Católico Carlos Filipe Ximenes Belo.

O indiano Kailash Satyarthi atua contra o trabalho infantil desde a década de 1990. Sua organização, a Bachpan Bachao Andolan, retirou milhares de crianças e adolescentes de condições análogas à escravidão. Em 2014, ele dividiu o Nobel com Malala Yousafzai.