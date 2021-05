Capital S/A

SS Samanta Sallum

A perseverança é a mãe da boa sorte.

Miguel de Cervantes





Ademi acompanha obras de hospital

Financiada com recursos doados pelo setor privado, a unidade acoplada ao Hospital Regional de Samambaia será inaugurada amanhã. Com 102 leitos equipados para atendimento intensivo, o espaço ampliará a capacidade de tratamento a pacientes acometidos pela covid-19. O andamento da obra foi apresentado ontem pelo engenheiro civil Humberto Navarro durante reunião virtual de diretoria da Ademi-DF.



Doação ao BRB

O setor da construção investiu cerca de R$ 700 mil no novo hospital. A doação foi articulada conjuntamente pela Ademi-DF e pelo Sinduscon-DF. A pedido do Instituto BRB, que coordena o projeto para o GDF, as duas instituições contrataram o engenheiro para o acompanhamento técnico e a fiscalização da execução das obras.



Legado para o DF

“A expansão do hospital continuará a serviço da população quando a crise sanitária estiver controlada, e esse é um legado importante para a Ademi-DF”, diz Eduardo Aroeira Almeida, presidente da entidade, que também visitou pessoalmente as obras.



Casa Vintage

Mischmasch, que em alemão significa miscelânea ou mistura de coisas diferentes, é um projeto da arquiteta Isabella Souza, do escritório Orla Arquitetura, e dos sócios Daniel Moreira e Enozor Júnior, da loja Dane-se. O brechó organizado por eles será a grande atração, em 5 e 6 de junho, no CasaPark.



Arte e design

O evento Casa Vintage será uma feira de antiguidades, artes, objetos colecionáveis, joias, relógios e artesania. O brechó Mischmasch trabalha com mobiliário e objetos de design de diferentes épocas e que fogem do lugar- comum. Seguindo os protocolos sanitários, vai ocorrer na Praça Central. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.



Indústria se posiciona na Câmara Legislativa

Das 28 proposições legislativas analisadas pela Federação das Indústrias do DF, 17 convergem com as expectativas do setor e 11 receberam posicionamento contrário. A opinião do segmento, embasado em avaliações jurídicas e com a participação de 10 sindicatos empresariais, está na Agenda Legislativa da Indústria de 2021.



Reunião de líderes

A publicação, de 90 páginas, foi entregue ontem pessoalmente pelo presidente da entidade, Jamal Jorge Bittar, ao presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente. Algumas pautas de interesse do setor devem entrar em votação nas próximas três semanas, antes do recesso legislativo. Reunião de líderes hoje já começa a avaliar que foi entregue também em todos os gabinetes dos deputados distritais.



Contra punições a empresas

Um dos posicionamentos contrários da Fibra é em relação ao projeto que pune a empresa que tiver alguma irregularidade com a cassação da inscrição de ICMS e ISS. “Se houver má administração, deve-se punir o gestor, o sócio, e não a empresa. Isso inibe a atividade econômica. Ao punir a empresa, a impedindo de funcionar, está se penalizando também os funcionários, que perdem seus empregos; o estado, que deixa de arrecadar impostos. A legislação americana já tem esse entendimento, por exemplo”, alerta o presidente da Fibra.



Apoio à inclusão digital

Entre os projetos que o setor apoia estão os que preveem incentivos de crédito às micro e pequenas empresas, a inclusão digital no DF e o que destina 50% dos recursos da FAP ao fomento de Ciência e Tecnologia, que impulsiona as empresas de vanguarda no DF. “A Fibra apoia a grande maioria dos projetos de lei. Isso é muito bom. Temos um diálogo institucional colaborativo com a Câmara”, reforça Jamal Bittar.



Receptividade

“Recebemos o documento, com alegria e responsabilidade, do setor que produz e que gera renda e riqueza para o DF, a fim de debater ações para sairmos da crise com uma cidade melhor e com uma economia mais robusta”, disse o presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente.